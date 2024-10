(Adnkronos) – La nuova Renault Twingo E-Tech Electric Prototype sarà presentata per la prima volta al grande pubblico in occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2024. Rende omaggio nelle forme, dimensioni e proporzioni alla storica antenata, a quella prima generazione che ha conquistato migliaia di appassionati. La nuova Renault Twingo E-Tech Electric Prototype nasce come vettura per la città. Una comoda e intraprendente cinque porte con il profilo di una monovolume. Il tetto panoramico fisso, contribuisce a rendere l’abitacolo luminoso e accogliente. Moderna in ogni suo angolo e aspetto, la Twingo elettrica è ricca di personalità. Sul portellone è presente il lettering del modello, fari e luci posteriori riprendono nella forma quelli della Twingo prima generazione, ma hanno un aspetto moderno. Anche il frontale è caratteristico, i gruppi ottici contribuiscono a rendere accattivante il muso della piccola francese. Altro particolare che rimanda al passato è la maniglia di apertura delle portiere, tonda a filo carrozzeria. Sul cofano anteriore sono presenti tre piccole aperture, non servono a raffreddare il motore elettrico, ma hanno solo funzione estetica. Sarà commercializzata nel 2026 a un prezzo inferiore ai 20.000 euro. Renault così conferma il suo obiettivo di rendere l’auto elettrica accessibile a tutti, offrendo un modello che si va a inserire al di sotto delle Renault 5 E-Tech Electric e Renault 4 E-Tech Electric.

