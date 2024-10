Skoda Kodiaq RS, una seconda generazione sportiva

(Adnkronos) – La nuova Skoda Kodiaq RS arriverà in Italia nel corso del 2025. È dotata di un motore due litri turbo TSi ancora più potente. Il quattro cilindri sprigiona una potenza massima di 265 cavalli, circa 20 cavalli in più rispetto alla precedente generazione. Esteticamente tanti gli elementi che la differenziano dal resto della gamma, a cominciare dalla finitura lucida della calandra, passando per le calotte specchi retrovisori esterni nere e barre sul tetto a contrasto con la carrozzeria. Cambia anche il paraurti anteriore sportivo, ora rifinito con elementi in nero. Al retro sono ben visibili il lettering Skoda e la denominazione del modello in nero sul portellone. I cerchi in lega sono da 20 pollici e hanno una finitura nero lucida, i dischi freno anteriori e posteriori sono ventilati, le pinze all’anteriore sono a due pistoncini. Bene 265 cavalli per 400 Nm di coppia massima, il nuovo motore è conforme alla normativa sulle emissioni Euro 6 EB. Il cambio è un doppia frizione DSG a 7 marce, la trazione integrale. Lo sterzo progressivo è a incidenza variabile. La Kodiaq RS 2025 è in grado di raggiungere una velocità massima di 231 km/h per uno 0 – 100 km/h in 6,3 secondi (6,4 secondi per la 7 posti). Al fine di renderla più stabile e divertente su strada, è di serie il DDC Plus Dynamic Chassis Control che amplia le caratteristiche di smorzamento offrendo ben 15 differenti impostazioni che vanno dalla massima sportività al comfort. Il tutto avviene attraverso una regolazione continua degli ammortizzatori. Tramite il Driving Mode Select, il guidatore può scegliere tra le impostazioni di guida Eco, Normal, Comfort, Sport, Individual e Snow.

