Stellantis premia il Fornitore dell’anno

Stellantis in occasione del “

Supplier Awards

” ha premiato 68 dei suoi fornitori globali e regionali. Ben 21 fornitori sono stati premiati nelle rispettive categorie da Stellantis, ricevendo il premio Fornitore dell’anno. La quarta edizione del “

Supplier Awards

” si è tenuta il 24 settembre scorso presso la storica Sala Conferenze del Centro Congressi del Lingotto a Torino.

Maxime Picat, Chief Purchasing and Supply Chain Officer di Stellantis ha dichiarato: “Siamo lieti di porgere le nostre più sincere congratulazioni ai vincitori e ai nominati del Fornitore dell’anno di quest’anno. La dedizione e gli elevati standard dei nostri fornitori sono stati determinanti per superare le sfide e raggiungere traguardi straordinari. Le loro prestazioni eccezionali, lo spirito di collaborazione e l’impegno per la qualità e la puntualità sono stati decisivi per i nostri piani di crescita continua”.

Ecco alcuni dei fornitori dell'anno scelti da Stellantis: • Quality – VMAX, ha raggiunto uno standard di qualità nel campo dei caricatori di bordo per i veicoli elettrici a batteria • Program Management – Marco International, realtà specializzata nello stampaggio • Innovation – Garret, innovazione ed efficienza nella tecnologia dei turbocompressori • Indirect Services, Kyndryl ha consentito a Stellantis di concentrarsi sull'innovazione digitale • Carbon Footprint, prestazioni eccellenti in termini di resistenza al rotolamento degli pneumatici • Aftermarket – Lesha ha sviluppato filtri aria motore e filtri al carbonio ad alta efficienza.