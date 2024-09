Subaru Solterra MY24, maggiore efficienza

(Adnkronos) –

Subaru presenta la nuova Solterra.

Un modello che ha rappresentato un passo importante per il Marchio a livello globale traghettandolo verso le zero emissioni. A distanza di due anni dal suo debutto, Subaru Solterra si rinnova. Tante le migliorie che rendono questa BEV più efficiente, tecnologica e confortevole. Il nuovo volante ha un design più squadrato e offre una. migliore impugnatura. Migliorato anche il sistema di riscaldamento, in grado ora di garantire calore nell’abitacolo in modo più omogeneo. Cambia anche il Multi-Information Display, lo schermo presenta informazioni più leggibili, dalla visualizzazione dell’accensione delle luci di stop quando si preme il pedale del freno all’acceleratore in modalità S-Pedal.



Anche se già presenti sul model year 2023, sulla rinnovata Solterra sono stati migliorati nel loro utilizzo, in modalità S-Pedal consentono di non staccare le mani sul volante. Rivisti anche i livelli di decelerazione al fine di intensificare la potenza della frenata rigenerativa. La batteria è dotata di uno nuovo sistema di riscaldamento che ne incrementa le performance di ricarica. Presente nella dotazione di serie un nuovo caricatore trifase a 11 kW che si aggiunge a quello monofase da 7 kW. Sul fronte della sicurezza, la Solterra 2024 è dotata del Subaru Safety Sense 3 che prevede una serie di nuovi elementi hardware e miglioramenti software che aggiungono nuove funzionalità. Inedita anche la presenza di un radar frontale che si aggiunge alla dotazione presente sulla precedente generazione. Tra gli ADAS disponibili sulla Subaru Solterra 2024 figurano l'Emergency Sterring Assist con Active Support (sterzata di emergenza), il Lane Change Assist (supporto nel cambio corsia), il Flashing Hazard Lamp (attivazione automatica delle luci di emergenza in caso di rischio di tamponamento) e il Secondary Collision Braking (attivazione automatica dei freni in presenza di un possibile rischio di collisione). Dispositivi di sicurezza che rendono il BEV giapponese estremamente sicuro.