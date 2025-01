Suzuki lancia il suo primo scooter elettrico: e-Address

(Adnkronos) –

Suzuki compie un passo significativo verso la mobilità sostenibile, svelando il suo primo scooter elettrico, l’e-Address, durante il Bharat Mobility Global Expo 2025. Questo modello rappresenta un importante traguardo per il marchio di Hamamatsu e testimonia il suo impegno verso la neutralità carbonica. Prodotto da Suzuki Motorcycle India Private Limited, la filiale indiana dell’azienda, l’e-Address si inserisce in una strategia più ampia che prevede l’introduzione di diversi modelli a zero emissioni (BEV) entro il 2030. La produzione del veicolo inizierà a marzo 2025, mentre il debutto sul mercato indiano è fissato per aprile dello stesso anno. In seguito, lo scooter verrà esportato anche in altri Paesi. Lo Suzuki e-Address si distingue per una serie di funzionalità innovative e pratiche: • ampio vano sottosella: con una capacità di 17 litri, offre spazio sufficiente per riporre oggetti personali o un casco. • sistema keyless: consente l’accensione e lo spegnimento senza l’utilizzo della chiave tradizionale, migliorando la comodità per il guidatore. • caricatore portatile con sicurezza integrata: dotato di un sistema che evita il sovraccarico della batteria, garantendo affidabilità e durata.

Tre modalità di guida per ogni esigenza

Il nuovo e-Address offre tre modalità di guida, tra cui la modalità Eco, progettata per massimizzare l'autonomia e ottimizzare il consumo della batteria. La sua batteria al litio-ferro-fosfato, leggera e durevole, è combinata con un telaio rigido e ben bilanciato. Inoltre, lo scooter è equipaggiato con: • frenata rigenerativa: trasforma l'energia cinetica generata in frenata e decelerazione in energia utile, aumentando l'efficienza. • funzione retromarcia: una caratteristica particolarmente utile per semplificare le manovre in spazi ristretti. Con queste caratteristiche, il Suzuki e-Address si posiziona come un'opzione pratica e sostenibile per i pendolari e gli utenti urbani.