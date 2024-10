Tesla Model 3 con sempre più autonomia

(Adnkronos) –

Tesla presenta la nuova versione della Model 3 Long Range a trazione posteriore.

Si tratta di una vettura che raggiunge senza problemi un’autonomia di ben 702 km (WLTP) e un consumo di appena 12.5kWh/100 km. La Model 3 Long Range a trazione posteriore è il veicolo elettrico più efficiente attualmente disponibile in Europa ma è anche ricco di ulteriori migliorie in tema di design e qualità dei materiali. L’abitacolo è infatti caratterizzato da un design avvolgente e un utilizzo di materiali premium, ottimo l’impianto audio progettato da Tesla con 9 altoparlanti e un amplificatore con supporto nativo per servizi di streaming come Spotify, Apple Music, YouTube Music. I sedili anteriori sono ventilati mentre i sedili riscaldati sia nella prima che nella seconda fila forniscono un piacevole calore soprattutto in inverno. Le consegne di Model 3 Long Range a trazione posteriore in Europa inizieranno questo novembre. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)