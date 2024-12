Totem Automobili svelato il Telaio numero 12

(Adnkronos) –

Totem Automobili annuncia di aver completato il telaio numero 12 della sua GT Super unica. Una produzione limitata a soli 40 esemplari, Totem Automobili toglie il velo della sua ultima creazione nel circuito di Varano. Il telaio della GT Super N.12/40 rappresenta una vera e propria opera d’arte. Anche la carrozzeria è frutto di una meticolosa progettazione che prevede un ampio utilizzo di materiale composito caratterizzato da una matrice unica, che cambia da quadrata a romboidale, a seconda dell’angolazione e della luce. Anche nell’abitacolo è stata utilizzata la fibra di carbonio, dai sedili avvolgenti realizzati su misura al tunnel centrale e cruscotto. La fibra di carbonio ha una densità variabile, in diverse zone strutturali è stata rinforzata con del kevlar. In occasione dei test sul circuito di Varano, l’azienda italiana intende omologare la GT Super (test omologazione IVA – Individual Vehicle Approval), al fine di consentirne la libera circolazione su strada anche al di fuori dell’Europa. Una sfida che il Marchio indipendente intende superare, nonostante il processo di omologazione sia molto oneroso e soprattutto pensato per i grandi Costruttori di automobili. A tal fine, nella nota stampa diffusa da Totem Automobili è riportato: “Totem Automobili si confronta con le sfide di un processo di omologazione estremamente oneroso, pensato per grandi produttori e difficilmente accessibile ai piccoli costruttori indipendenti. Con costi che superano facilmente i 10 milioni di euro, ci chiediamo: queste normative mirano davvero a garantire la sicurezza e la tutela ambientale, oppure rappresentano una barriera economica per proteggere i grandi gruppi?”.

