Toyota Gazoo Racing, Campione del Mondo in tre categorie

(Adnkronos) – Per il Team Gazoo Racing, il 2024 è un anno da incorniciare. Durante la cerimonia annuale della Federation Internationale de l’Automobile (FIA), il Team Gazoo Racing ha ricevuto tre trofei. Campioni del Mondo FIA 2024 in una serie di discipline che vedono la squadra corse del costruttore nipponico eccellere in tre categorie: • FIA World Rally Championship (WRC)



• FIA World Endurance Championship (WEC)



• FIA World Rally Raid Championship (W2RC).

Sei titoli mondiali costruttori: questo è il bottino che il Team Gazoo Racing vanta al suo attivo. Alla cerimonia della FIA sono stati premiati anche Elfyn Evans e Scott Martin per il secondo posto nella classifica piloti e copiloti WRC. Nella categoria WEC, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries si sono posizionati al terzo posto nel campionato piloti. Ottimo anche il piazzamento di Lucas Moraes e Armand Monleon, che hanno conquistato il terzo posto nella classifica piloti e copiloti W2RC. L’ottavo titolo per Toyota e il quarto consecutivo per il Toyota Gazoo Racing: nel WRC trionfa la GR Yaris Rally1 Hybrid, vettura che ha conquistato otto dei tredici rally della stagione. Il Team ha dimostrato non solo di essere vincente, ma anche di avere un approccio sostenibile nel suo impegno sportivo. Le vittorie nel WRC e nel WEC sono state ottenute utilizzando l’energia ibrida e il biocarburante 100% sostenibile.

Nella W2RC, la vettura del costruttore nipponico è stata alimentata da una nuova miscela di carburanti fornita dal partner Repsol, contenente il 70% di componenti rinnovabili.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)