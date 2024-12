Xiaomi SU7 Max: la berlina elettrica che ha conquistato Milano

(Adnkronos) – La rivoluzione della mobilità elettrica arriva a Milano con la Xiaomi SU7 Max, un’innovativa berlina elettrica che sta catturando l’attenzione di appassionati e curiosi. Esposta nel cuore della città, in Piazza Duca d’Aosta, fino al 6 gennaio, la Xiaomi SU7 Max è una straordinaria quattro porte che unisce un design avveniristico, prestazioni di alto livello e tecnologia all’avanguardia. Grazie ai motori elettrici di ultima generazione e a un sistema di batterie ultra-performanti, la Xiaomi SU7 Max garantisce efficienza e affidabilità su strada. L’abitacolo intelligente e i sistemi di guida autonoma definiscono nuovi standard di comfort e sicurezza, offrendo un’esperienza di guida senza paragoni. Ma la vera innovazione sta nel suo ecosistema integrato: la SU7 Max non è solo un’auto, ma il fulcro di un progetto che connette la mobilità con la casa e i dispositivi smart. Con il concept “Human x Car x Home”, questa berlina si inserisce perfettamente nello stile di vita digitale, semplificando la quotidianità attraverso una tecnologia intuitiva. Il debutto milanese della Xiaomi SU7 Max ha già conquistato il pubblico. In sole tre ore dall’apertura dello spazio espositivo presso la Stazione Centrale, più di mille persone si sono fermate ad ammirarla. Grazie a una scenografica installazione con loghi, video e 12 schermi digitali, il messaggio di Xiaomi prende vita, coinvolgendo i visitatori in un’esperienza immersiva unica.

Un’installazione esclusiva: Sensation Winter

L'esposizione fa parte del Villaggio di Natale "Sensation Winter", un progetto realizzato in collaborazione con Grandi Stazioni Retail. Qui, gli ospiti possono scoprire il mondo Xiaomi a 360°, esplorando come l'innovazione tecnologica possa trasformare non solo la mobilità, ma anche le abitudini quotidiane.