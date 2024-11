Zero Motorcycles in EICMA con nuovi prodotti innovativi

(Adnkronos) –

Zero Motorcycles, pioniere e leader mondiale della mobilità elettrica su due ruote, ha presentato oggi in Eicma “

All Acces

s”, il nuovo piano strategico che mira a guidare la prossima trasformazione del trasporto su due ruote. Sarà un progetto che porterà nei prossimi due anni Zero Motorcycles a introdurre ben 6 nuovi modelli in diversi segmenti di veicoli, tutti con un prezzo inferiore a 10.000 euro. Si parte dai nuovissimi X-Line che comprende i modelli XE e XB, il primo offre un’agilità senza paragoni e un divertimento senza limiti con un motore da 4,3 kW, ideale per percorrere strade sterrate e di montagna. Il secondo è un modello più leggero e dispone di una batteria da 2,4 kWh che può essere sostituita in movimento in pochi secondi. ll prestigioso modello adventure DSR/X e la full-fair SR/S debuttano ora in un sorprendente Orbit Blue mentre la DS MY25 si presenta in un audace Orange. Infine, l’edizione di punta DSR/X Black Forest è ora completamente equipaggiata con l’intera gamma di accessori adventure personalizzati. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)