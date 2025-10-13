23.9 C
A Francesco Vaia premio alla solidarietà Padre Pio: “Lo dedico al coraggio degli italiani”

Salute e Benessere
(Adnkronos) – Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, ha ricevuto il premio ‘solidarietà Padre Pio’ XXI edizione. La consegna nella Chiesa Madre di Fragneto Monforte (Benevento). A premiare il sindaco della città Luigi Facchino. “Una grande emozione mista ad orgoglio ricevere un premio dalla comunità di Fragneto, terra di San Pio, che è anche la mia terra. Mi ha ricordato la stessa emozione che provai quando durante la pandemia il presidente Mattarella volle celebrare il 2 giugno allo Spallanzani, nel cortile della fontana diventata poi simbolo della lotta vincente contro il virus. Ringrazio di cuore gli organizzatori del premio alla solidarietà Padre Pio e lo dedico agli italiani senza la cui forza coraggio e determinazione non saremmo usciti vincenti dalla pandemia”. Così il Francesco Vaia nel ricevere il premio.  

Vaia è stato premiato insieme al professor Carlo Molino, primario dell’azienda ospedaliera Cardarelli di Napoli, direttore 1 chirurgia generale dell’unità operativa del pancreas con tecnica minivasiva: un riconoscimento alla sua attività filantropica e per la costruzione di ospedali in Africa. Terzo, ma non ultimo, il professore Salvatore Fedele per il ‘Progetto Respiro’, che si occupa di fornire sostegno e aiuto agli orfani dei femminicidi 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

