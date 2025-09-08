28.3 C
Appello Vaia ai giovani: “Sempre dalla vostra parte, non sprecate la vita”

Salute e Benessere
(Adnkronos) – “Il Papa ha canonizzato due giovani santi, Carlo Acutis e Giorgio Frassati, e si è rivolto ai ragazzi dicendo, con parole forti, di non sprecare la vita. Come durante l’emergenza Covid io sono sempre stato dalla parte dei giovani contro ogni loro strumentalizzazione. E oggi come allora mi rivolto direttamente a loro: la droga uccide. Non sprecate la vostra vita, non gettatela via”. Così Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Dg dell’Inmi Spallanzani di Roma e oggi componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in un video sui social. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

