Brunetta, ‘in arrivo disegno di legge delega Cnel su stili di vita’

(Adnkronos) – “Stiamo preparando un disegno di legge delega Cnel sugli stili vita, nella chiave della sostenibilità del welfare. Abbiamo scelto un approccio olistico, che investe la sfera della sanità, ma anche molte altre dimensioni, come lo sport, la formazione, il lavoro. Vogliamo coinvolgere tutti i ministeri competenti, per costruire insieme una nuova narrazione. Perché gli stili di vita non possono dipendere dalla pubblicità dei grandi produttori di beni di consumo, che inducono a cattive abitudini e i cui effetti ricadono poi sulla salute e quindi sulla sostenibilità degli schemi di welfare. E’ un discorso delicato, dove la logica autoritaria e paternalistica non serve. Occorre invece educazione, cultura, libera partecipazione. Su questo stiamo lavorando”. Lo ha spiegato il presidente del Cnel, Renato Brunetta, al convegno ‘La sanità integrativa tra sfide, riforme ed esigenze di una nuova narrazione’, organizzato oggi a Villa Lubin dall’Osservatorio nazionale welfare e salute (Onws). “Il mio sogno – ha detto Brunetta – è che nelle scuole si possa insegnare la corretta alimentazione, i comportamenti che fanno star bene, la qualità della vita. I lavoratori e le loro rappresentanze, i corpi intermedi, le parti sociali, il volontariato possono svolgere un ruolo centrale per favorire una sostenibilità consapevole, legata agli stili di vita”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)