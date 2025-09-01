29.6 C
Firenze
lunedì 1 Settembre 2025
Chirurgia, a Padova innovativo intervento per cura epilessia farmaco resistente

Salute e Benessere
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ stato eseguito con successo in questi giorni in Azienda un innovativo intervento di neurochirurgia per la cura dell’epilessia: è la prima volta in Italia. I professionisti della Uoc Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale, diretta dal prof. Luca Denaro, hanno impiantato uno stimolatore epicranico in un giovane paziente affetto da epilessia resistente ai farmaci. L’intervento è stato condotto dal prof. Andrea Landi, responsabile Uos Neurochirurgia stereotassica e funzionale, coadiuvato dalle dottoresse Valentina Baro e Giulia Furlanis. Il paziente era, invece, seguito dal dottor Filippo Dainese che fa parte dell’équipe del Servizio di Neurofisiologia clinica della Clinica Neurologica (direttore prof. Maurizio Corbetta).  L’epilessia resistente ai farmaci costituisce il 30 per cento di tutte le epilessie ed è particolarmente invalidante dal punto di vista clinico, sociale e lavorativo. Nei bambini, inoltre, interferisce gravemente con lo sviluppo cognitivo e neuromotorio. Lo stimolatore epicranico modula l’attività cerebrale patologica mediante impulsi elettrici trasmessi attraverso l’osso del cranio. La neuro modulazione è indicata nei casi in cui non sia possibile la rimozione chirurgica del focolaio epilettogeno. L’intervento – riporta una nota – consiste nel posizionare sottocute e con fissaggio alla teca cranica un tappetino di elettrodi che viene poi collegato ad uno stimolatore impiantato a livello toracico. L’operazione è poco invasiva, rapida da eseguire con ridotti rischi operatori e una degenza di soli due giorni. I risultati si evidenziano già dopo alcune settimane e consistono nella riduzione nei pazienti di più del 50 per cento delle crisi. Il sistema Easee (sigla del neuro stimolatore) è operativo in Germania, Austria e Svizzera: l’Azienda è stata scelta in ambito europeo per iniziare l’attività a livello nazionale. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

