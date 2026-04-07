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Giornata mondiale della salute, Avitabile (Siso): “Prevenzione con controlli periodici agli occhi”

Salute e Benessere
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Anche per la vista “c’è un mantra: si chiama prevenzione. A livello oftalmico la prevenzione è molto più sentita che altrove perché l’occhio è una propaggine del cervello. Il fattore tempo, a livello neurologico, è fondamentale: quando c’è un danno al sistema nervoso, e quindi anche all’occhio, perdere tempo nella diagnosi e nella terapia può significare avere un danno permanente. Per questo è fondamentale puntare sulla prevenzione: bisogna fare controlli periodici, scaglionati nel tempo, anche in assenza di sintomi”. Così all’Adnkronos Salute Teresio Avitabile, presidente Siso -Società italiana di scienze oftalmologiche, professore ordinario di Oculistica, direttore della Clinica Oculistica dell’università di Catania, in occasione della Giornata mondiale della salute che si celebra oggi. 

L’invito a fare visite di controllo “riguarda innanzitutto i pazienti con diabete, patologia che rappresenta la prima causa di cecità nel mondo occidentale – sottolinea l’esperto – Ci sono poi gli anziani, dato che, con l’aumentare dell’età, aumentano le probabilità di sviluppare patologie retiniche, in particolare la maculopatia, e infine chi ha familiarità per patologie oculari come il glaucoma o il distacco di retina”. 

Una particolare attenzione riguarda la miopia, “in forte crescita nella popolazione”, tanto da poter essere definita “la ‘pandemia del XXI secolo’ – afferma Avitabile – Il problema non è tanto nel portare gli occhiali, ma nel fatto che l’occhio miope è più fragile e più soggetto a malattie, rispetto a un occhio non miope. Siamo passati da un popolo di cacciatori, che per selezione naturale aveva bisogno di una buona vista da lontano, a un ‘popolo da tablet’, che usa soprattutto la visione da vicino – osserva lo specialista – Il risultato è l’aumento della miopia”. Per contrastare questa condizione, specie nei più piccoli, il consiglio è di “favorire la vita all’aria aperta: in alcuni Paesi si stanno sperimentando anche scuole outdoor – puntualizza – Si tratta di stimolare la visione su grandi distanze, ridurre il tempo dedicato alle attività da vicino e programmare controlli periodici della vista”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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