Gli occhi dei bambini: focus su smartphone, miopia e dislessia – Ascolta

A che età si sviluppa la funzione visiva nei bambini e quando prevedere i primi controlli oculistici? Quali sono le conseguenze dell'utilizzo dei digital device nei più piccoli? Come individuare eventuali vizi di refrazione come miopia, ipermetropia o astigmatismo nei nostri figli e nipoti? In questo episodio del podcast "Ascolta e vedrai", ascolteremo quali sono le tipologie, le cause e i rimedi più comuni ai problemi che più colpiscono la vista dei bambini.