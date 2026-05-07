Hantavirus, dalla nave agli aerei: assistente di volo Klm con sintomi lievi

(Adnkronos) – Una assistente di volo della Klm è stata sottoposta a test per l’hantavirus dopo aver manifestato sintomi lievi. Lo ha riferito il ministero della Salute olandese all’Afp. L’hostess è attualmente ricoverata all’University Medical Center (Umc) di Amsterdam e sono in corso ulteriori accertamenti, ha spiegato Mischa Stubenitsky, portavoce del ministero. Secondo il media olandese ‘Rtl Nieuws’, la donna era stata in contatto con la passeggera olandese di 69 anni deceduta a causa del virus a Johannesburg, in Sudafrica.

La donna che aveva viaggiato a bordo della nave MV Hondius era sbarcata il 24 aprile a Sant’Elena e con lei era stata trasferita anche la salma del marito, il primo passeggero della nave a sviluppare la grave sindrome che ne ha poi provocato la morte già a bordo dell’imbarcazione. La moglie aveva sintomi gastrointestinali, ma le sue condizioni peggioreranno durante il viaggio in aereo per Johannesburg, il 25 aprile, come ricostruito dall’Organizzazione mondiale della sanità in un primo report nei giorni scorsi. La sua morte avverrà in un pronto soccorso della città sudafricana il 26 aprile.

La compagnia di volo Klm ha spiegato che a Johannesburg la donna era salita “brevemente” a bordo di uno dei suoi aerei che doveva partire da Johannesburg diretto ad Amsterdam, ma era stata fatta sbarcare prima del decollo. “A causa delle condizioni del passeggero in quel momento, l’equipaggio ha deciso di non consentirgli di viaggiare”, ha dichiarato Klm, riferendosi al volo KL592 da Johannesburg ad Amsterdam del 25 aprile (23.15 ora locale). “Dopo che il passeggero è stato fatto scendere dall’aereo, il volo è ripartito per i Paesi Bassi”, ha aggiunto Klm. Le autorità sanitarie olandesi stanno attualmente contattando tutti i passeggeri a bordo del volo “a scopo precauzionale”.

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