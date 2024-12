Malattie rare, Massimelli (Aisla): “Uniti come famiglia a festeggiare il Natale”

(Adnkronos) – “Il Natale è la festa della famiglia. Aisla è da sempre si considera una grande famiglia. Questa sera ci troviamo con una piccola comunità di Aisla e siamo collegati con i nostri volontari da tutta Italia per festeggiare insieme il Natale”. Così Fulvia Massimelli, presidente nazionale di Aisla, durante il Christmas Party, evento conclusivo del programma del Natale solidale di Aisla. Nel corso della serata, è stato annunciato un traguardo straordinario: i fondi raccolti hanno raggiunto la cifra di 230mila euro, un risultato concreto e un esempio di impegno collettivo. La campagna era stata lanciata a Roma il 21 novembre scorso con la diretta streaming ‘La Promessa per la Ricerca’, a cui hanno partecipato illustri personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, delle istituzioni e del giornalismo. “La Sla è una malattia oggi incurabile – ricorda Massimelli – l’unica nostra speranza è la ricerca. Pertanto, tutto ciò che ci è stato donato verrà destinato alla ricerca, poiché non è vero che non esiste una cura, occorre solo scoprirla. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ad acquistare il cioccolatino, hanno contribuito a donare e hanno donato. Con questo piccolo gesto si potrà fare senz’altro una grandissima differenza perché ci donerete un futuro”, conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)