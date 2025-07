Tumore: cancro stomaco, 42mila morti evitate in 12 anni ma restano criticità

(Adnkronos) – In Italia, la sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con tumore allo stomaco ha raggiunto il 32% rispetto al 25% della media europea: nell’arco di 12 anni – dal 2007 al 2019 – sono state salvate 42mila vite, grazie a opzioni di cura sempre più efficaci e che, essendo sempre più mirate, necessitano di test diagnostici dedicati come evidenzia il documento ‘Diagnosticare per trattare in oncologia. Il valore dei test diagnostici nel tumore gastrico’ realizzato da The European House-Ambrosetti con il contributo non condizionante di Amgen e presentato presso la Camera dei Deputati a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)