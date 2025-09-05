19.8 C
Ordini infermieri: “Riordino passo nella giusta direzione”

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La Fnopi accoglie con soddisfazione l’approvazione in Cdm del Ddl sul riordino delle professioni sanitarie”, commenta in una nota la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. “Già nel corso dell’indagine conoscitiva alla Camera – ricorda – la Federazione aveva evidenziato l’importanza di introdurre misure volte a rafforzare il personale sanitario e valorizzarne la professionalità, le competenze e la formazione specialistica, anche attraverso un maggiore coordinamento, formale e sostanziale, delle norme vigenti”. Secondo la Fnopi, “alla luce delle versioni attualmente disponibili del testo, il Ddl va nella giusta direzione, con l’auspicio che il relativo iter parlamentare prosegua speditamente, garantendo il pieno coinvolgimento delle professioni infermieristiche e delle altre professioni sanitarie”.  —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

