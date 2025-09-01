25.2 C
Firenze
lunedì 1 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Salute, con settembre respiro a rischio, Andreoni ‘occhio a sbalzi termici’

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Con settembre il ‘respiro’ è a rischio. “Colpa degli sbalzi termici che favoriscono la circolazione di virus respiratori para influenzali, simil influenzali, tra cui il Rhinovirus, che colpiscono le alte vie respiratorie provocando raffreddore, mal di gola, starnutazione, tosse persistente e qualche linea di febbre. Buona norma è coprirsi un po’ di più ed evitare il passaggio frequente da ambienti esterni, caldi, a locali interni freddi perché climatizzati”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali). I soggetti più a rischio “nella maggior parte dei casi sono adulti e bambini in buona salute – prosegue l’infettivologo – perché si espongono di più a sbalzi termici e di conseguenza a raffreddamenti, ma i casi più gravi riguardano sempre le categorie fragili”. Secondo Andreoni, l’influenza “arriverà con l’autunno, sebbene nell’emisfero australe stia già circolando in modo violento – spiega l’esperto -. In questi giorni, molti italiani non solo devono fare i conti con le infezioni delle alte vie respiratorie, ma chi è ancora in vacanza ed ha cambiato abitudini alimentari deve far fronte anche alle gastroenteriti” conclude.  —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
25.2 ° C
26.2 °
23.5 °
65 %
1.8kmh
20 %
Lun
29 °
Mar
25 °
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (15)carabinieri (13)Gaza (13)arresto (12)Serie A (12)Eugenio Giani (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati