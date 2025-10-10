20.2 C
Firenze
venerdì 10 Ottobre 2025
Salute: Oliva (Anmco): "Attenzione su prevenzione, innovazione terapeutica e ricerca"

Salute e Benessere
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Gli Stati Generali rappresentano un appuntamento di grande rilievo che vede la più importante società scientifica italiana di cardiologi interagire con le istituzioni ponendo l’attenzione sulla prevenzione primaria e secondaria, sull’innovazione terapeutica e sulla ricerca cardiovascolare”. Così Fabrizio Oliva, Past president Anmco, intervenendo in occasione degli Stati Generali 2025 dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri al Ministero della Salute a Roma.  

“L’Anmco è la vera spina dorsale della cardiologia italiana – aggiunge Federico Nardi, presidente designato Anmco – perché rappresenta i grandi atenei e gli ospedali, ma anche le realtà territoriali più piccole”. Riferendosi al luogo in cui si è svolto l’evento, Nardi ha sottolineato che lavorare “insieme ai decisori politici e alla società civile, significa costruire insieme in una traiettoria comune per curare in modo sempre più appropriato, efficiente ed efficace i nostri pazienti”.  

salute

