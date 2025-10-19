20.1 C
Sanità, a Kamel Ghribi il premio Dea Roma al gala del Niaf

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Durante la serata di gala della Niaf è stato consegnato il premio Dea Roma al presidente di Gksd Invest holding e vicepresidente del gruppo San Donato, Kamel Ghribi. “Voglio dedicare questo riconoscimento a tutti i medici, i ricercatori, e tutti coloro che nell’ambito ospedaliero ogni giorno si impegnano per assicurare la salute e la dignità delle cure a coloro i quali sono in difficoltà e in sofferenza – ha commentato Ghribi ricevendo il premio – La salute insieme alla libertà + la cosa a cui ogni essere umano tiene di più e noi dobbiamo dare il giusto tributo a coloro i quali permettono di tutelarla”.  

A conclusione del suo intervento, Ghribi ha voluto sottolineare l’importanza delle leadership attuali dell’Italia e degli Stati Uniti, che grazie al rapporto tra Giorgia Meloni e Donald Trump, “continuano ad alimentare la fraterna amicizia e lo storico legame tra il popolo statunitense e italiano, uniti da molte generazioni di legami che riguardano la storia e financo l’origine di questi due popoli straordinari”. 

