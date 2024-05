Sanità, Prima tappa percorso formativo su futuro professione infermieri

(Adnkronos) – Costruire un modello di lavoro condiviso per definire una direzione verso cui alzare lo sguardo, navigare insieme e affrontare un viaggio impegnativo per la costruzione del bene comune che è la salute delle persone. Con questo obiettivo, il 24 e il 25 maggio si è tenuto a Milano il primo appuntamento di un percorso di confronto, di formazione e di co-progettazione organizzato dalla Federazione degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) con la Consulta delle associazioni e le società scientifiche che rappresentano la professione. Nello specifico, i rappresentanti di circa 30 società scientifiche, insieme ai membri del Comitato centrale di Fnopi, con il supporto di Codici di ricerca e intervento e di Facilitazione visuale, hanno lavorato sul potenziamento delle relazioni, sulla condivisione delle prassi di lavoro e sul rafforzamento del senso di appartenenza attraverso diversi momenti laboratoriali per rafforzare le azioni, in una condivisione di obiettivi e strategie focalizzate a costruire una sempre più forte identità delle professioni infermieristiche. I tavoli di lavoro – si legge sul sito Fnopi – hanno affrontato tematiche centrali per lo sviluppo dell'identità delle professioni infermieristiche: il processo della formazione accademica; lo sviluppo della ricerca; il modello organizzativo e governance per la valorizzazione della professione e la comunicazione istituzionale, interna ed esterna. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)