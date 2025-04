Sanità: telemedicina, Enpam lancia corso Ecm gratuito per medici e dentisti

(Adnkronos) – La telemedicina diventa alla portata di tutti i medici e i dentisti italiani. L’Enpam, ente di previdenza della categoria, ha lanciato un corso a distanza in 8 lezioni sulla materia, fruibile gratuitamente tramite la piattaforma Tech2Doc, che consentirà ai professionisti che lo frequenteranno di acquisire 30 crediti Ecm. Il corso – informa una nota – affronta tutti gli aspetti, sia generali che tecnici, della medicina a distanza: da un’introduzione sulle norme che disciplinano la telemedicina fino ad approfondire i principi operativi che il medico e l’odontoiatra devono conoscere per eseguire efficacemente le prestazioni basilari della televisita, del teleconsulto, della teleconsulenza, della teleassistenza, del telecontrollo e del telemonitoraggio, guardando infine alle future evoluzioni digitali in sanità. (VIDEO) “La telemedicina è uno strumento che non solo può migliorare la qualità delle cure, ma anche offrire nuove modalità operative che possono trasformare l’approccio alla professione – osserva Alberto Oliveti, presidente dell’Enpam – Per questo il nuovo corso di Tech2Doc rappresenta un’importante opportunità, per tutti i medici e gli odontoiatri, di aggiornarsi e acquisire competenze fondamentali in un settore in rapida crescita e ormai imprescindibile”. Responsabile scientifico e docente del corso è Francesco Gabbrielli, medico pioniere nel campo delle innovazioni digitali e della chirurgia sperimentale e telematica, con esperienza trentennale di telemedicina in Italia e all’estero. Per garantire un apprendimento efficace e coinvolgente, le lezioni sono arricchite da infografiche scaricabili, materiali iconografici e video esplicativi che si affiancano alle videolezioni e ai materiali di studio e approfondimento. Provider Ecm del corso è Gmc – Gruppo Adnkronos attraverso il canale Doctor’s Life. Il corso sarà fruibile online gratuitamente fino al 31 dicembre 2025 tramite il portale Tech2Doc, raggiungile via web o tramite App per smartphone scaricabili dagli store Apple e Google. L’indirizzo diretto al corso è tech2doc.it/it/event/corso-ecm-fondamenti-di-telemedicina-il-medico. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)