Torna Fitwalking for Ail, camminata solidale per la ricerca e i pazienti ematologici

(Adnkronos) – Domenica 28 settembre torna l’appuntamento con la Fitwalking for Ail, la camminata solidale non competitiva organizzata dall’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma che unisce l’Italia a sostegno dei pazienti ematologici. Obiettivo dell’iniziativa: raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Fitwalking for Ail, giunta alla nona edizione e nata per celebrare la Giornata mondiale della leucemia mieloide cronica, continua a crescere in tutta Italia tornando protagonista in 38 città, da Nord a Sud, nell’ultimo fine settimana di settembre. Sono 38 le città nelle quali sarà possibile partecipare alla Fitwalking for Ail 2025: Alessandria, Ascoli Piceno, Caltanissetta, Campobasso (21 settembre), Campomarino (Campobasso, 27 settembre), Candelo (Biella), Castel del Monte (Bat), Cosenza, Forlì, Frosinone, Genova, Grignano Polesine (Rovigo), Grottaglie (Taranto), L’Aquila, Latina, Livorno, Messina, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pesaro, Pietrelcina (Benevento), Polla (Salerno, 27 settembre), Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sanremo (Imperia), Savona, Siena, Siracusa, Teramo, Torino, Trapani, Trieste, Villa Santina (Udine). Dal 12 al 21 settembre è possibile acquistare il kit partecipante della Fitwalking for Ail anche in 22 negozi Decathlon. Per conoscere i punti vendita aderenti e tutti i dettagli su location, orari di partenza e su come partecipare, consultare il sito https://fitwalking.ail.it/. Giovedì 25 settembre a Roma, alle 11.30, presso il Circolo del Tennis del Foro Italico – informa l’Ail – si terrà la conferenza stampa nazionale per presentare questo importante appuntamento associativo che continua a crescere di anno in anno, alla presenza di rappresentanti dell’associazione, importanti ematologi e istituzioni. Anche quest’anno la Fitwalking for Ail rientra tra le attività legate al progetto Ambiente e Salute, ricorda l’Ail in una nota. Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile, infatti, un approccio integrato che comprende l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l’unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale. Per tutta la giornata sarà possibile testimoniare la solidarietà ai pazienti ematologici postando sui canali social di Ail una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi. Ogni partecipante iscritto riceverà un kit da utilizzare durante la camminata solidale. La quota di partecipazione alla Fitwalking for Ail è di 10 euro. L’obiettivo della Fitwalking for Ail – che vede il patrocinio di ministero della Salute, Stato maggiore della Marina e Arma dei Carabinieri, Coni, Csi Centro sportivo italiano, Aics Associazione italiana cultura sport, Aia Associazione italiana arbitri, Federazione italiana di atletica leggera, Fiasp Sport per Tutti e Sport e Salute – è raccontare i risultati raggiunti e le ulteriori prospettive nella cura dei tumori del sangue e informare i pazienti affetti da queste patologie sulla possibilità di condurre una vita attiva e incoraggiarli quindi alla pratica dello sport. Fitwalking for Ail ha il contributo incondizionato di Gsk, Pfizer, BeOne, Pasquier, Cbill, Novartis e Sanofi. Partner istituzionale UniCredit. Partner tecnico: Apeo Associazione professionale di estetica oncologica, Decathlon, Virtuoso. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)