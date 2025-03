Ue, Torselli: “Trovare propria autonomia, in troppi settori dipende da altri Paesi”

(Adnkronos) – “Penso che mai, come in questa fase storica, l’Europa abbia una necessità viscerale di autonomia strategica. L’Europa, fino ad oggi, in troppi settori è stata dipendente da Paesi terzi”. Lo ha detto l’europarlamentare Francesco Torselli, intervenuto oggi a Sesto Fiorentino all’incontro ‘Le autonomie strategiche nel nuovo scenario globale’, ospitato nella sede di Lilly Italia per discutere delle autonomie strategiche nel nuovo scenario globale, ovvero la capacità dell’Europa, e dei suoi Stati membri, di agire in modo indipendente nei settori chiave come salute, energia, difesa, tecnologia e industria. “L’Europa – ha proseguito Torselli – ha legato il proprio destino a quello di Paesi terzi e, l’abbiamo visto durante la pandemia, ma anche in momenti non strettamente legati all’ambito medico-sanitario, che quando poi un paese terzo fa scelte politiche differenti da quelle fatte fino ad oggi – penso per esempio al governo degli Stati Uniti d’America – questo ha improvvisamente ripercussioni gravissime sull’economia e sulla strategicità europea. Oggi si deve trovare una propria autonomia ma, soprattutto, resistere alla tentazione di chi vorrebbe sostituire una dipendenza verso un Paese con una dipendenza verso altri”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)