Vacanze. Isola-spa alle Maldive o ritiro spirituale in Umbria, i 35 posti migliori per rigenerarsi

(Adnkronos) – Dall'Italia all'India, dalla Spagna a Bali, dal Marocco agli Usa. Un ritiro yoga su un'isola privata in Grecia o una settimana ayurvedica in Normandia; uno stage di 'breathwork' in Costa Rica o soggiorni detox sotto il sole in Arizona; trattamenti Panchakarma in Sri Lanka o una vacanza rilassante su un'intera isola-spa (naturale) alle Maldive. Sono alcune delle mete ideali per 'ricaricarsi', raccontate nel nuovo libro della casa editrice internazionale Jonglez (www.edizionijonglez.com) 'Luoghi del benessere, i migliori 35 posti al mondo per rigenerarsi', scritto da Émilie Veyretout. Posti dove prendersi una pausa rigenerante o fare un'esperienza che unisca la scoperta di altre culture a un soggiorno benessere. Una selezione di luoghi adatti a tutti gli stili e a tutti i budget. Il libro, attraverso testi, foto e informazioni di contatto per ciascuna meta, descrive come partecipare alle diverse esperienze proposte. Fra le tante, la guida svela come trascorrere un ritiro spirituale moderno con tutti i comfort, totalmente isolati dal resto del mondo, in Umbria, a sole due ore da Roma, oppure andare alla scoperta di un piccolo angolo di paradiso come l'isola di San Pietro in Sardegna, nel sud della regione, dove un'imbarcazione porterà in giornata i visitatori alla scoperta delle sue scogliere, delle acque di smeraldo, delle spiagge immacolate e di una vegetazione rigogliosa dai profumi di mirto, eucalipto e timo, oppure come soggiornare in uno degli chalet minimalisti con vista sulla catena montuosa del Cederberg in Sudafrica. L'autrice è giornalista ed ex-direttrice della rubrica 'Beauté & bienêtre' ('Bellezza & benessere') per il quotidiano 'Le Figaro'; ha trascorso 10 anni al servizio dei lettori più esigenti viaggiando, esplorando e studiando questi due settori. Nel 2022 ha co-fondato la piattaforma online Pleace, promuovendo dei programmi video sulle migliori discipline (yoga, danza, meditazione, ipnosi) presentati dai maggiori esperti in materia e destinati a coloro che vogliono realizzare un mini ritiro benessere, una pausa detox tra le mura di casa. Edizioni Jonglez è una casa editrice vincitrice del premio per editori indipendenti: produce una serie di guide di viaggio scritte da esperti locali e dedicate agli abitanti e ai viaggiatori più curiosi, in 9 lingue e distribuiti in 40 Paesi nel mondo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)