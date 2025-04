Sei location imperdibili dove fare l’aperitivo quest’estate

Getting your Trinity Audio player ready...

L’estate in Toscana ha un fascino tutto speciale: le colline che si tingono d’oro al tramonto, il profumo del mare che si mescola all’aroma dei cipressi, e quella voglia di godersi ogni momento all’aria aperta, magari con un bel drink in mano.

Se stai cercando i posti più suggestivi dove fare aperitivo vista mare (ma non solo!) durante la bella stagione, sei nel posto giusto: ecco 6 location imperdibili dove brindare all’estate e lasciarsi incantare dalla magia toscana.

Lentisco, Quercianella

Immerso nel verde della macchia mediterranea e affacciato sugli scogli di Quercianella, Lentisco è una perla nascosta della costa toscana. Un luogo intimo e suggestivo dove il profumo del mare si mescola a quello del rosmarino e dei pini marittimi. Perfetto per un aperitivo al tramonto, Lentisco conquista con il suo stile rilassato ma curato, i suoi cocktail creativi e una selezione di vini locali da gustare con piccoli piatti gourmet. Il panorama sul mare aperto, con il sole che cala all’orizzonte, crea un’atmosfera quasi sospesa: ideale per chi cerca un’esperienza autentica, lontano dalla confusione ma vicina alla bellezza più vera della Toscana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yatai Mad (@yataimad)

Bolgheri Green

Nel cuore della celebre strada del vino, Bolgheri Green è il luogo perfetto per vivere un aperitivo immersi nell’essenza della Toscana più autentica. Circondato da vigneti e uliveti secolari, questo wine bar con cucina si trova a pochi passi dal borgo di Bolgheri, ed è un vero omaggio ai sapori e ai profumi del territorio. Qui puoi gustare vini pregiati (tra cui l’iconico Bolgheri DOC) accompagnati da taglieri di salumi e formaggi locali, bruschette e piatti di stagione. L’atmosfera è conviviale, accogliente, con ampi spazi all’aperto dove rilassarsi al tramonto, tra il verde della campagna e la luce dorata della sera. Un’esperienza che unisce natura, gusto e tradizione, in uno dei luoghi più affascinanti della Costa degli Etruschi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bolgheri Green Bistrot (@bolgheri_green)

Dadirent, Livorno

Per chi sogna un aperitivo davvero unico, Dadirent offre un’esperienza indimenticabile: gustare un drink al tramonto direttamente in mezzo al mare. Questa giovane realtà livornese, specializzata nel noleggio di barche, ti permette di vivere la costa da una prospettiva esclusiva, tra calette nascoste e il profilo della città che si allontana all’orizzonte. Puoi scegliere di organizzare un aperitivo privato a bordo, con amici o in coppia, e lasciarti cullare dalle onde mentre sorseggi un calice di vino o un cocktail, immerso nella tranquillità del mare aperto. Il servizio è personalizzabile, e potete trovare il tariffario completo su IG.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DaDirent (@dadirent_)

Sunset Caffè Marina di Pisa

Se immagini l’aperitivo ideale con i piedi nella sabbia e il mare che ti sfiora lo sguardo, il Sunset Café è il posto giusto. Situato direttamente sulla spiaggia di Marina di Pisa, questo locale è un vero e proprio punto di riferimento per chi ama godersi il tramonto in riva al mare, in un’atmosfera rilassata ma piena di vibrazioni positive. Qui puoi sorseggiare cocktail freschi accompagnati da sfizi estivi e piccoli piatti, seduto su comodi pouf o sdraio a pochi metri dall’acqua. Il tutto immerso in un ambiente suggestivo, reso ancora più magico dalla luce calda del tramonto, fiaccole accese e musica rilassante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SUNSET (@sunsetcafemarinadipisa)

La terrazza del principe, Firenze

A pochi minuti dal centro di Firenze, ma immersa in un’oasi di verde e tranquillità, La Terrazza del Principe è una location perfetta per chi cerca un aperitivo lontano dal caos, con un tocco di charme. Situata sulle colline del Bobolino, questa terrazza regala una vista incantevole su Forte Belvedere e sulla campagna fiorentina, ideale per chi ama godersi il tramonto in un ambiente raffinato. L’atmosfera è rilassata, con spazi eleganti all’aperto tra alberi secolari e una piscina che riflette la luce dorata della sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Terrazza Del Principe (@laterrazzadelprincipe)

Tuscany Bay Beach, Grosseto

Se cerchi un angolo di paradiso per il tuo aperitivo in Maremma, Tuscany Bay Beach a Orbetello è il posto perfetto. Questo elegante beach club si trova lungo la bellissima spiaggia della Giannella, e regala un’atmosfera raffinata ma allo stesso tempo rilassata, ideale per godersi un tramonto con vista sul promontorio dell’Argentario. Tra sabbia dorata e mare cristallino, puoi gustare cocktail curati, spesso accompagnati da musica dal vivo o dj set che rendono l’ambiente ancora più suggestivo.