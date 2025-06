In 500 alla cena sulla Terrazza Mascagni promossa da Confcommercio Livorno

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Un evento da tutto esaurito la cena sulla Terrazza Mascagni promossa da Confcommercio Livorno: i posti disponibili sono andati esauriti in pochissimi giorni e si conferma la partecipazione di 500 persone. Un successo che premia l’impegno della struttura provinciale guidata dalla presidente Francesca Marcucci e dal direttore Federico Pieragnoli, che faranno gli onori di casa accogliendo istituzioni, imprenditori e cittadini.

Tra gli ospiti istituzionali saranno presenti il sindaco di Livorno Luca Salvetti e l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo, la deputata Chiara Tenerini, il consigliere regionale Gianni Anselmi, il presidente e al direttore di Confcommercio Toscana Aldo Cursano e Franco Marinoni, il presidente e il direttore della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda e Pierluigi Giuntoli, il direttore della Fondazione Caritas Livorno Guido De Nicolais e a Claudia Pelli di Toscana Promozione Turistica. È atteso anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Numerosi i dirigenti e associati Confcommercio provenienti da tutta la Toscana, ma anche tanti affezionati habitué che partecipano fin dalla prima edizione, contribuendo al successo di questo appuntamento.

Una delle attrattive è legata anche al momento immediatamente prima della Cena: il Palio Marinaro, simbolo della tradizione cittadina ha luogo proprio sul mare di fronte ai commensali. Confcommercio ricorda che un servizio navetta dedicato faciliterà l’accesso alla Terrazza. La navetta partirà dal parcheggio del Campo Scuola (via dei Pensieri/Salvator Allende, davanti allo stadio Armando Picchi) nella fascia oraria 19 – 20,15 per l’andata e 23 – 00, 15 per il ritorno. Non è necessaria la prenotazione, sarà sufficiente presentarsi al punto di ritrovo indicato.

Il legame tra l’evento e la città è dimostrato da quattro premi speciali, che saranno sorteggiati tra i partecipanti alla cena, messi a disposizione da imprese livornesi.

Il primo è un bracciale in argento inciso a mano realizzato da Martini Gioielli, laboratorio orafo, con una decorazione minuta ispirata proprio alla Terrazza Mascagni. Lo storico ristorante La Barcarola mette in palio una cena per due a base di cacciucco, la LTA Cooking School offre un corso di cucina livornese per due persone, l’Hotel Granduca una notte per due persone, in camera doppia, di cui il fortunato vincitore potrà usufruire tra settembre 2025 e aprile 2026.

“Ci teniamo – dichiarano all’unisono la presidente provinciale Confcommercio Francesca Marcucci e il direttore Federico Pieragnoli – a ringraziare le istituzioni e gli sponsor senza i quali questo evento non sarebbe stato possibile: Comune di Livorno, Camera di Commercio, Regione Toscana, Vetrina Toscana, Fipe Confcommercio, Lem, Agenzia Generali di via Cairoli Livorno, Fastcard Banca Sella, Loveco, George Menaboni Srl. L’Associazione Cuochi Livornesi, la Fondazione Caritas che ci ospita nei suoi locali per le preparazioni, il panificio Dino Domenici, il Consorzio del Pane Toscano Dop, l’Associazione Olio d’Autore, il comitato Fisar di Livorno, i vini di Terradonnà di Suvereto, Coffy Way, l’amaro Tamaro, e Caronna Tour per la navetta”.