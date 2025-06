A Firenze gli autori di ‘Superman: Inferno’: il supereroe incontra il mito di Dante

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – “Non potevo mancare a un momento in cui si celebra questa nuova uscita, un fumetto che rende omaggio a Dante Alighieri e a Firenze di cui addirittura si vedono rappresentate le pietre di Piazza della Signoria”.

Così il presidente Eugenio Giani intervenendo oggi al firmacopie di Marco Nucci e Fabio Celoni che al Panini Store di Firenze hanno incontrato il pubblico di lettori in occasione dell’ultimo loro lavoro, il fumetto Superman: Inferno, il nuovo racconto per la Panini Comics in cui i due autori catapultano Superman a Firenze pronto a sconfiggere le armate di Lucifero con un’unica speranza: quella legata a una formula dantesca che sembra perduta per sempre.

“Come ho avuto modo di ricordare di recente in occasione della presentazione della 59esima edizione di Lucca Comics&Games – ha proseguito Giani – il fumetto ha quella potenza narrativa capace di raggiungere il cuore delle persone attraverso il linguaggio universale delle emozioni e soprattutto ha la forza di parlare ai giovani. Mi congratulo perciò con i due autori, Marco Nucci e Fabio Celoni per il loro lavoro e li ringrazio per contribuire a diffondere la conoscenza del Sommo Poeta, avvicinandolo alle giovani generazioni con un approccio creativo e coinvolgente come quello della loro nuova storia”.