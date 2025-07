Palio di Siena, la contrada della Selva trionfa con Zenis e Virgola nella sesta prova

Getting your Trinity Audio player ready...

PaSIENA – L’atmosfera si carica di emozione in piazza del Campo, dove questa mattina, mercoledì 2 luglio, la Contrada della Selva ha conquistato la sesta e ultima prova del Palio del 2 luglio 2025.

A trionfare è stato il cavallo Zenis, guidato dal fantino Andrea Sanna, detto Virgola, un successo che rilancia le speranze della Contrada in vista della gara serale.

L’uscita delle Contrade dal cortile del Podestà è avvenuta regolarmente intorno alle 9, tra l’entusiasmo di contradaioli e turisti che hanno affollato la piazza. Le coppie cavallo-fantino, scelte dalle rispettive Contrade, si sono schierate ai canapi sotto la direzione del mossiere Renato Bircolotti, seguendo l’ordine previsto per questa prova.

Tra i protagonisti c’è la Pantera con Francesco Caria, detto Tremendo, su Arestetulesu. L’Istrice sarà rappresentata da Enrico Bruschelli, detto Bellocchio, su Dorotea Dimmonia. La Tartuca vedrà in gara Carlo Sanna, detto Brigante, su Zio Frac. Il Bruco sarà guidato da Jonatan Bartoletti, detto Scompiglio, su Viso D’Angelo. Infine, l’Oca avrà Giovanni Atzeni, detto Tittia, su Diodoro.

Come da regolamento, la Selva è entrata di rincorsa con la coppia vincente Zenis e Virgola. Questa prova generale rappresenta un momento fondamentale per testare le condizioni di cavalli e fantini sul tufo di Piazza del Campo. Sebbene il risultato non garantisca necessariamente il successo nella gara ufficiale, la vittoria della Selva ha senza dubbio rafforzato la fiducia della Contrada. Questo ha aggiunto ulteriore suspense e competizione all’attesa della carriera.

L’appuntamento ora è per stasera (2 luglio) alle 19,30, quando i cavalli usciranno nuovamente dal Cortile del Podestà e Siena sarà pronta a vivere l’intensità unica del Palio, dove passione, tradizione e adrenalina si fonderanno nella corsa decisiva per il Drappellone.