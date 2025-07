Musei gratis a Firenze il 6 luglio per la domenica metropolitana

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La città si prepara ad aprire nuovamente le sue porte ai residenti: domenica 6 luglio torna la Domenica Metropolitana, l’appuntamento mensile che consente ai cittadini della Città Metropolitana di Firenze di accedere gratuitamente ai Musei Civici e a Palazzo Medici Riccardi. Oltre all’ingresso libero, sarà possibile partecipare a un ampio ventaglio di visite guidate, attività tematiche e iniziative culturali pensate per ogni fascia d’età. L’iniziativa è promossa da Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Fondazione MUS.E.

Il programma di questa edizione è pensato per coinvolgere famiglie, giovani e adulti in un’esperienza immersiva e partecipativa. Per i più piccoli e le loro famiglie, Palazzo Vecchio ospiterà laboratori e visite animate come ‘La favola della tartaruga con la vela’ e ‘Vita di corte’, che renderanno ancora più coinvolgente la scoperta degli ambienti storici del palazzo. A Palazzo Medici Riccardi si terrà ‘La pratica della scultura’, ispirata all’opera di Giovan Battista Foggini. Al MAD Murate Art District, bambini e ragazzi potranno prendere parte all’atelier creativo ‘Tracce di natura’, in connessione con la mostra ‘Dissolvenze’ del duo Simoncini Tangi. Al Museo Novecento, invece, l’attività ‘Custodi del verde’ offrirà un percorso tra arte contemporanea e natura, in dialogo con l’esposizione di Haley Mellin e il Giardino delle Leopoldine.

Anche per i visitatori adulti l’offerta sarà particolarmente ricca. Visite guidate e percorsi speciali saranno disponibili a Palazzo Vecchio, inclusi gli itinerari segreti. Attività simili saranno proposte anche in altri spazi museali come Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Complesso di Santa Maria Novella, Cappella Brancacci, Memoriale delle Deportazioni e Museo Stefano Bardini. Il Forte di Belvedere, inoltre, festeggia quest’anno il suo centenario dall’apertura.

Tra le proposte più attese di questa edizione vi è l’apertura straordinaria di alcuni ambienti solitamente chiusi al pubblico di Palazzo Medici Riccardi, dove si potranno ammirare capolavori come Il matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi, detto il Cigoli. A queste occasioni eccezionali si affiancano le mostre temporanee attualmente in corso nei musei cittadini: al Museo Novecento, oltre a ‘Marion Baruch. Un passo avanti tanti indietro’ e ‘Haley Mellin. Siamo Natura’, sarà visitabile da mercoledì 3 luglio anche la nuova esposizione ‘Città delle donne’ di Lorenzo Bonechi. Al MAD sarà protagonista la mostra ‘Dissolvenze | Corrispondere al tempo’, mentre a Palazzo Medici Riccardi si potranno visitare ‘Giovan Battista Foggini. Architetto e scultore granducale’ e la mostra fotografica ‘La Firenze di Foggini’ con gli scatti di Paolo Bacherini.

Il Forte di Belvedere, riaperto in occasione di San Giovanni, ospita l’installazione-laboratorio ‘Firenze Forma Continua Lab’, dedicata all’evoluzione della città. Qui si terranno anche due attività domenicali: una per famiglie alle 17:00 e una visita partecipata per adulti alle 18:30, dal titolo ‘L’arte del vedere’. Sempre nell’ambito delle aperture estive, proseguono le visite alle torri e porte storiche. Domenica sarà la volta di Porta San Frediano, aperta al pubblico dalle 17:00 alle 20:00, con ingressi ogni mezz’ora (sospesi in caso di pioggia).

Tutte le attività sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria. È possibile riservare un solo appuntamento per persona per l’intera giornata, con un massimo di 5 partecipanti per prenotazione. Gli ingressi saranno consentiti fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per quanto riguarda gli orari di apertura, Palazzo Vecchio sarà visitabile dalle 9:00 alle 19:00, con la Torre di Arnolfo accessibile fino alle 17:00 e il camminamento di ronda aperto anche in caso di pioggia. Il Museo Novecento aprirà dalle 11:00 alle 20:00. Santa Maria Novella e la Cappella Brancacci saranno accessibili dalle 13:00 alle 17:00. Il Museo del Ciclismo Gino Bartali sarà aperto dalle 10:00 alle 16:00, mentre Palazzo Medici Riccardi osserverà l’orario 9:00-19:00. Infine, il Museo Stefano Bardini sarà visitabile dalle 11:00 alle 17:00 e il Forte di Belvedere dalle 10:00 alle 20:00. Le biglietterie chiudono un’ora prima dell’orario indicato. Infine, si ricorda che la Card del Fiorentino non dà diritto a precedenza d’accesso in questa giornata gratuita. Per chi volesse acquistarla in vista di visite future, è comunque consigliata la prenotazione, in modo da garantire un servizio adeguato.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare i numeri e gli indirizzi email dedicati:

Musei Civici Fiorentini allo 055-0541450 o scrivendo a info@musefirenze.it,

Palazzo Medici Riccardi allo 055-2760552 o info@palazzomediciriccardi.it.

da lunedì 30 giugno a sabato 5 luglio, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 (non disponibile la domenica mattina).