Lucio Corsi in concerto all’abbazia di San Galgano

Getting your Trinity Audio player ready...

CHIUSDINO – Un concerto tra le rovine di un’antica abbazia, immersa nella campagna senese e sotto il cielo stellato della Toscana. È questa l’atmosfera che accoglierà Lucio Corsi mercoledì 30 luglio 2025, quando salirà sul palco allestito all’interno della spettacolare Abbazia di San Galgano, nel comune di Chiusdino.

L’artista maremmano, noto per il suo stile visionario e poetico, porterà nel cuore della Toscana il suo nuovo spettacolo dal vivo. Un’occasione imperdibile per i fan e per tutti gli amanti della musica d’autore che desiderano vivere un’esperienza fuori dal comune, la quale verrà persino registrata e filmata.

I biglietti saranno disponibili a breve attraverso i principali circuiti di prevendita, tra cui TicketOne. Si consiglia di acquistare in anticipo, vista la capienza limitata del sito e la grande attesa per l’evento.

L’Abbazia di San Galgano, famosa per la sua architettura gotica e per la vicina Spada nella Roccia di Montesiepi, è uno dei luoghi più iconici e suggestivi della Toscana. Ogni anno accoglie migliaia di visitatori, ma nelle sere d’estate diventa teatro di eventi speciali come questo.