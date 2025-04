Piazza Santa Croce diventa un’arena a cielo aperto per la grande boxe l’8 giugno

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Appuntamento con la grande boxe in piazza Santa Croce a Firenze il prossimo 8 giugno.

In programma c’è Inferno a Santa Croce-Leone Boxing Night a cura di Opi Since 82 con il patrocinio della Federboxe e del Comune di Firenze, rappresentato dall’assessore allo sport Letizia Perini, e il sostegno del presidente del Calcio Storico Michele Pierguidi.

Tra i protagonisti della serata il fiorentino Fabio Turchi, atleta del team Opi Since 82, che affronterà il lettone Milans Volkovs in un match sulle dieci riprese valido per il titolo Wbo Global dei massimi leggeri. Fra gli incontri il sottoclou è la sfida tra Francesco Grandelli, anche lui del Team Opi, e il fiorentino Simone Rao per il titolo internazionale dei pesi piuma. C’è poi il match tra Othmane Dioual contro Leonardo Balli, terzo fiorentino della serata, per il titolo Wbc Silver dei pesi Supermedi.

Altri incontri, in una scenografia suggestiva che evoca l’inferno di Dante, altri match interessanti cvedranno protagonisti Vincenzo La Femina, già campione italiano ed Ebu Silver dei pesi supergallo, che disputerà sei riprese nei pesi piuma e Martina Righi, pugile fiorentina già sfidante al titolo europeo.