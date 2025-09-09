24.9 C
Vaccini, Campitiello: “Al lavoro su richiamo meningococco B adolescenti in Piano nazionale”

Salute e Benessere
(Adnkronos) – “Richiamo della vaccinazione anti-meningococco B per adolescenti nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale (Pnpv)? Stiamo facendo una riflessione, perché l’obiettivo principale è proteggere gli adolescenti, che sono i giovani del futuro. Per un’azione sana e solida dobbiamo costruire un dialogo aperto con famiglie, adolescenti e scuole. Dobbiamo far riprendere la fiducia nelle vaccinazioni, poiché dopo la pandemia da Covid abbiamo registrato una certa ‘stanchezza’ verso le immunizzazioni. Per questo è necessario un dialogo trasparente, basato sui dati. L’obiettivo è avvicinare giovani e non, quindi le famiglie, alla vaccinazione”. Lo ha detto Maria Rosaria Campitiello, capo del Dipartimento Prevenzione, Ricerca ed Emergenze sanitarie del ministero della Salute, rispondendo ai giornalisti durante l’incontro tecnico-scientifico ‘Fare prevenzione fra strategia e consapevolezza: la coscienza della vaccinazione. Il futuro è nelle nostre mani’, oggi a Roma.  “Come ministero della Salute stiamo lavorando all’inserimento nel Pnpv del richiamo del vaccino contro il meningococco B per gli adolescenti – spiega Campitiello – Un lavoro che coinvolge non solo gli uffici del ministero della Salute, ma anche le Regioni. Noi abbiamo una Commissione di Salute che ci aiuta nella stesura del piano. Sicuramente posso dire che sarà un argomento che tratteremo”. “In questa direzione stiamo anche lavorando per l’inserimento nel Calendario vaccinale del monoclonale per il virus respiratorio sinciziale (Rsv), che grazie alla proposta del ministro Schillaci lo scorso anno ha salvato tanti bambini”, aggiunge Campitiello. “Mentre per l’Rsv per i neonati possiamo dare certezza che ci sarà la copertura come l’anno passato – conclude – stiamo ancora valutando di offrire protezione contro l’Rsv anche per gli anziani. Abbiamo un atteggiamento cautamente ottimistico”.  “Tra le persone con oltre 65 anni di età non abbiamo una convincente adesione alle campagne vaccinali antinfluenzali. I dati mostrano un calo, ma è nostro dovere proteggere i fragili e gli anziani che rappresentano una parte importante della nostra nazione e come ministero della Salute – e il ministro Schillaci lo ha detto a più riprese – dobbiamo proteggerli e quindi dobbiamo dare una spinta sull’acceleratore per le campagne vaccinali, in particolare per l’antinfluenzale” conclude Campitiello. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

