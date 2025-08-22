28.4 C
Firenze
venerdì 22 Agosto 2025
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? “Tempesta in un bicchiere d’acqua”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Le polemiche sul Nitag, il gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni azzerato nei giorni scorsi? “Una tempesta in un bicchier d’acqua”, per Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e Dg dell’Inmi Spallanzani di Roma, oggi componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Dal dibattito di questi giorni emergono tanti temi, osserva l’esperto: “Potenzialità e limiti, benefici ed errori, cattiva e buona comunicazione – elenca in un post sui suoi canali social – interessi industriali, geopolitica e solidarietà, silenzi di allora e prese di posizione di oggi, coerenza e salto sul carro, allarmismi e rassicurazioni, coraggio e ‘donabbondismo’”. E annuncia: “Ne riparleremo a settembre in Tv”, senza rivelare al momento altri dettagli del progetto.  —salute/sanitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

