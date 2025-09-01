25.2 C
Firenze
lunedì 1 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

West Nile, Bassetti: “Non è finita, avremo casi fino a ottobre”

Salute e Benessere
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
I casi di West Nile in Italia “non credo che scenderanno perché il periodo storicamente più insidioso è compreso tra luglio e ottobre. Ci sono ancora le zanzare, la Culex in particolare che è attiva anche fino a novembre”, così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, fa il punto sui focolai di West Nile in Italia. Secondo l’ultimo bollettino dell’Iss sono stati registrati 430 casi e 27 decessi da inizio anno. “E poi – prosegue – con le piogge che stanno arrivando il fenomeno sarà anche peggiore. Il problema è che abbiamo affrontato il virus West Nile nel periodo sbagliato, i primi casi sono di fine luglio ma la disinfestazione fatta ad agosto non si può vedere. Non è il modo corretto di fare prevenzione in un Paese civile”.  “Mi auguro che il ministero della Salute identifichi un gruppo di esperti per fare prevenzione agli enti locali e ai cittadini ma anche formazione ai medici, dobbiamo mettere la prevenzione contro la West Nile in cima alla lista delle priorità”, conclude l’infettivologo.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
25.2 ° C
26.2 °
23.5 °
65 %
1.8kmh
20 %
Lun
29 °
Mar
25 °
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (15)Gaza (13)Serie A (12)carabinieri (12)Eugenio Giani (12)campionato (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati