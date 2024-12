Accordo tra Sony e Italo per la personalizzazione di treni ad alta velocità

(Adnkronos) – Sony Interactive Entertainment e Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori hanno annunciato una partnership che vedrà i treni ad alta velocità della tratta Torino-Salerno trasformarsi in un’esperienza a tema PlayStation. Dal 3 dicembre 2024 al 3 marzo 2025, la prima e l’ultima carrozza di questi treni saranno personalizzate con una grafica dedicata ad Astro Bot, protagonista dell’omonimo videogioco per PS5 sviluppato da Team Asobi. L’iniziativa prevede la decorazione esterna delle carrozze con immagini del personaggio, mentre all’interno i tavolini e i finestrini saranno arricchiti da elementi grafici che richiamano l’universo di Astro Bot e PS5. I viaggiatori potranno quindi immergersi in questo mondo virtuale durante il loro percorso. La collaborazione tra le due aziende interesserà le principali stazioni del tragitto, tra cui Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Astro Bot è stato premiato ai recenti Game Awards 2024 come gioco dell’anno, aggiudicandosi il titolo di Game of the Year e trionfando in altre tre categorie. Un risultato che evidenzia l’alto livello di qualità e innovazione raggiunto dal titolo.

