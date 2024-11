Acer svela strategie e innovazioni con funzionalità all’avanguardia per la nuova line up

(Adnkronos) – Fondata nel 1976, Acer si è affermata come una delle aziende leader nel settore dell’ICT, con un percorso pionieristico di quasi cinquant’anni che l’ha portata a superare i confini fisici di Taiwan e a raggiungere una presenza globale in oltre 160 paesi. Sin dagli esordi, Acer ha puntato su innovazione e qualità, trasformandosi da produttore locale di hardware a multinazionale che offre una vasta gamma di prodotti elettronici avanzati, dai computer portatili ai monitor, dai proiettori ai dispositivi di gaming. Con un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, Acer ha continuato a spingersi oltre i confini della tecnologia e del design, introducendo soluzioni che non solo rispondono alle crescenti esigenze dei consumatori, ma le anticipano, promuovendo un ambiente digitale più accessibile e sostenibile. Questa filosofia si riflette nel continuo investimento dell’azienda nelle tecnologie di intelligenza artificiale, nella sostenibilità dei suoi prodotti e nei processi di produzione rispettosi dell’ambiente. Adnkronos Tech&Games ha incontrato il management di Acer Italia a margine dell’evento italiano di presentazione della nuova line-up, sviluppata secondo la filosofia produttiva di Acer, e focalizzata sull’implementazione di funzionalità AI. “La missione di Acer è sempre stata quella di abbattere le barriere tra persone e tecnologia proponendo prodotti intuitivi e accessibili a tutti,” ha dichiarato Angelo D’Ambrosio, General Manager, Acer South Europe Region. “Oggi l’intelligenza artificiale sta trasformando il nostro modo di lavorare e di interagire con la tecnologia. I nostri nuovi PC Copilot + e AI-ready, che integrano sempre più funzionalità di IA generativa, sono progettati per adattarsi alle esigenze degli utenti, offrendo soluzioni innovative, aumentando la produttività e garantendo la massima sicurezza.”Adnkronos ha avuto modo di incontrare il management di Acer Italia, a margine dell’evento italiano di presentazione della nuova line up che si inserisce nel solco della filosofia produttiva di Acer, puntando decisamente sull’implementazione di funzionalità AI.

Angelo D’Ambrosio, General Manager, Acer South Europe Region



Gianluca D’Angelo, Head of Consumer Sales & Distribution di Acer Italia, prevede che il 2025 possa essere un anno particolarmente ricettivo per il mercato ICT: “Il 2024 è stato un anno difficile per il mondo IT, con un decremento del 25% del valore di mercato rispetto al 2022. Nonostante il calo globale, Acer ha mantenuto lo stesso fatturato del 2022. Per il 2025, prevediamo un incremento nelle vendite e un posizionamento più alto per due motivi. In primo luogo, il ciclo di vita dei prodotti IT (4-5 anni) comporterà probabilmente una sostituzione dei dispositivi acquistati durante la pandemia. In secondo luogo, la crescente integrazione di AI nei PC, sia per Windows con Copilot Plus che per Google con Gemini, creerà valore e un cambio di paradigma per il 2025.”

Gianluca D’Angelo, Head of Consumer Sales & Distribution, Acer Italia

Il lancio del nuovo Acer Chromebook Plus Spin 714 rientra nella volontà di offrire un prodotto innovativo che si distingue per le sue capacità avanzate, integrate con l’intelligenza artificiale di Google. Questo dispositivo convertibile unisce una scocca resistente in alluminio a funzionalità di sicurezza come un lettore di impronte digitali opzionale, rendendolo ideale sia per il lavoro che per l’uso personale. Con l’aggiunta di una batteria a lunga durata con ricarica rapida, il Chromebook Plus Spin 714 è progettato per offrire un’esperienza utente superiore, grazie anche ai recenti aggiornamenti di ChromeOS che introducono nuove funzionalità basate sull’AI. A conferma dell’impegno di Acer nell’innovazione continua, diversi modelli Acer Chromebook Plus riceveranno un importante aggiornamento, che permetterà agli utenti di beneficiare di nuove funzionalità implementate da Google. Questi aggiornamenti mirano a migliorare l’usabilità e l’accessibilità, introducendo opzioni come “Aiutami a leggere” che, attraverso Gemini, offre un riassunto del contenuto scritto con domande di follow-up, e “Traduzione dal vivo” che abilita sottotitoli tradotti dall’IA di Google per audio e video. Inoltre, l’applicazione “Chatta con Gemini” sarà disponibile gratuitamente con il piano Google One Premium per i clienti Google Plus per 12 mesi, offrendo tre mesi di accesso anche agli altri utenti di Chromebook. Questi aggiornamenti rappresentano solo alcuni degli esempi dell’evoluzione di ChromeOS, che vede alcuni miglioramenti specifici per i modelli Chromebook Plus e altri destinati a tutti i dispositivi Chromebook.  Allo stesso modo, Acer ha significativamente ampliato la sua offerta di laptop incorporando l’intelligenza artificiale avanzata per migliorare l’esperienza utente e aumentare la produttività. Le serie Acer Swift e Nitro rappresentano l’avanguardia tecnologica di Acer, offrendo una fusione senza precedenti di design, prestazioni e funzionalità intelligenti. La stessa strategia di Acer ha accolto inoltre le indicazioni che nascevano dalle esigenze reali degli utenti del periodo pandemico e post-pandemico, trasformandosi e ampliandosi.

Valerie Piau, VP Marketing & New Business, Acer EMEA





Valerie Piau, VP Marketing & New Business, Acer EMEA, delinea così le sfide del futuro: “Durante il periodo post-pandemico abbiamo registrato la necessità di ampliare ulteriormente la nostra offerta, avere quindi prodotti come monitor per la gente che lavora da casa, oppure tastiere, headset o la webcam, quindi abbiamo sviluppato più prodotti nel mondo dei accessories. E sulla parte PC abbiamo visto una necessità di un PC più leggero, più fine, per chi ogni giorno si sposta dal casa al lavoro o per chi lavora da casa con esigenze diverse a livello di webcam e di schermo con risoluzione OLED. Sulla parte new business che rappresenta il 25% del nostro revenue vogliamo continuare a sviluppare nuovi prodotti quindi ci concentreremo su tre aree abbastanza importanti. La prima è la parte della mobility con gli scooter, poi la seconda parte è la parte della connettività e continueremo a sviluppare prodotti nel settore del gaming. Il Gaming, dove abbiamo una buona quota di mercato rinforzeremo il messaggio sul brand Predator. Sulla parte consumer invece vogliamo rinforzare la nostra presenza sulla parte premium con i prodotti Swift e AI PC.”

Infatti la serie Acer Swift, inclusi i modelli Swift 14 AI e Swift 16 AI, è stata aggiornata con i più recenti processori AMD e Intel che integrano potenti unità di elaborazione neurale (NPU). Questi laptop sono progettati per gestire complesse operazioni di intelligenza artificiale in modo efficiente, migliorando così le capacità di apprendimento automatico e l’elaborazione dei dati. Swift 14 AI, dotato di processori AMD Ryzen AI 300 con architettura AMD XDNA 2 o processori Intel Core Ultra serie 2, offre fino a 50 TOPS di potenza di elaborazione IA, rendendolo ideale per i professionisti creativi e gli utenti che necessitano di una potenza computazionale elevata. L’opzione del display OLED e l’innovativa suite di funzionalità AI di Acer, come Co-creator e real-time subtitles, elevano ulteriormente la produttività e l’interazione utente. Il laptop Swift 16 AI combina le dimensioni maggiori del display con la stessa potenza di elaborazione IA del Swift 14, offrendo agli utenti più spazio di lavoro e una migliore visualizzazione dei contenuti, ideale per il multitasking e le sessioni prolungate di lavoro. Parallelamente, la serie Nitro, destinata principalmente ai gamer e agli appassionati di tecnologia, ha visto l’introduzione dei nuovi Nitro V 14 AI e Nitro V 16 AI, che bilanciano perfettamente le esigenze di gioco e le funzionalità di produttività. Il Nitro V 14 AI è un laptop che fonde un design elegante con prestazioni potenti grazie alla tecnologia Ryzen AI e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050. La combinazione di hardware avanzato e funzionalità software intelligenti, come il supporto per la tecnologia NVIDIA DLSS 3.5, rende questo laptop una scelta eccellente per i giocatori che cercano qualità e reattività. Nitro V 16 AI ha in dotazione un display più grande e processori Intel Core di 14a generazione, offrendo una soluzione ottimale per coloro che desiderano un dispositivo capace di supportare sia il gaming intensivo sia i carichi di lavoro pesanti tipici dei professionisti creativi. Acer continua a dominare il panorama del gaming con l’introduzione dei nuovi potenti desktop Predator Orion 7000, progettati per offrire un’esperienza di gioco senza precedenti grazie all’innovativa tecnologia e design di ultima generazione. Il Predator Orion 7000 si distingue per l’utilizzo dei processori Intel di ultima generazione e le GPU NVIDIA® GeForce RTX™ fino a 4090, garantendo così prestazioni estreme e una qualità grafica straordinaria. Innovazioni come il sistema di raffreddamento a liquido della CPU e il sistema di ventole Predator CycloneX 360 assicurano che il PC rimanga fresco anche durante le sessioni di gioco più intense, migliorando la durata e l’efficienza del sistema. Al contempo Acer ha presentato anche i nuovi monitor Acer Nitro e Predator, che rappresentano la punta di diamante della tecnologia di visualizzazione di Acer, con modelli che raggiungono frequenze di aggiornamento fino a 360 Hz e risoluzioni da 4K UHD. Questi monitor non solo offrono immagini straordinariamente fluide e dettagliate grazie alle tecnologie AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC, ma sono anche progettati per un’esperienza utente ottimale senza la necessità di connessione a un PC grazie alla piattaforma WebOS integrata. Arianna Timeto, Marketing Manager, Acer Italia Acer conferma inoltre la particolare attenzione che l’azienda riserverà all’intelligenza artificiale per il prossimo anno, mantenendo tuttavia e il suo impegno nel campo dell’innovazione, della sostenibilità e dell’inclusività, fattori da sempre determinanti nello sviluppo di prodotti e di iniziative.

Arianna Timeto, Marketing Manager, Acer Italia indica così quelli che saranno i prossimi sviluppi, non solo lato prodotto:”L”obiettivo di Acer, a partire dai prossimi mesi e per l’anno prossimo, è puntare decisamente sui prodotti che dispongono di funzionalità AI, sulle feature distintive dei prodotti Acer, in particolare le tecnologie legate a miglioramento dell’audio e del miglioramento dei video durante le sessioni in webcam, che ci permetteranno non solo di presidiare un mercato che è quello degli AI PC sempre più in crescita, ma anche partire da questi prodotti per diventare sempre di più un brand premium. Quindi, dal momento che si tratta di prodotti dall’alto valore aggiunto, saranno sicuramente i prodotti premium di tutte le nostre campagne, anche in direzione lifestyle, nel corso dei prossimi mesi. Acer, con il suo brand Predator, il brand dedicato al mondo degli esport e del gaming, da sempre sostiene anche la community di donne che giocano. In Italia sappiamo che le donne in generale nell’ambito del gaming sono molte, circa il 40% dei giocatori totali, quindi un pubblico significativo che tuttavia ancora soffre di diversi stereotipi legati al genere. Acer nel corso di questi ultimi anni sta cercando di incentivare sempre di più la presenza femminile all’interno delle competizioni sportive, a livello di industria dello sviluppo del videogioco, nonché anche per la parte di talent, caster e personaggi che gravitano attorno al mondo del gaming. Acer nello specifico due anni fa ha iniziato a supportare il primo team femminile su Valorant, nel team LXT. Grazie a questo team siamo riusciti a trasferire importanti messaggi di comunicazione, dimostrando che davanti a uno schermo tutti sono uguali, senzadistinzione di genere. Le donne hanno dimostrato, nel team LXT, di essere molto forti, di vincere tantissime competizioni e di sradicare sempre di più quello che è lo stereotipo dalle donne che giocano.”

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)