Adnkronos Q&A, Scervo (Leonardo): “Investimenti in innovazione per rafforzare nostra competitività”

"Leonardo è impegnata nella trasformazione digitale e investe in innovazione per rafforzare la sua competitività". Lo ha detto Salvatore Scervo, senior vice president Leonardo Innovation Labs & Intellectual Property, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A 'Trasformazione digitale: dentro l'Ai', organizzato al Palazzo dell'Informazione a Roma e dedicato alle nuove tendenze del tech, ai passi avanti e ai dubbi legati alle applicazioni dell'intelligenza artificiale.