Al via la Swift Student Challenge 2023, Apple apre le iscrizioni

(Adnkronos) – Sono aperte le iscrizioni alla Swift Student Challenge 2023, l’annuale competizione di Apple volta a supportare e promuovere la prossima generazione di talenti nel campo dello sviluppo software, della creazione digitale e dell’imprenditoria. Fino al 23 febbraio 2023, studenti e studentesse appassionati di programmazione avranno l’opportunità di presentare i propri progetti e concorrere per aggiudicarsi i premi in palio. La Swift Student Challenge rappresenta, per migliaia di giovani talenti, una preziosa occasione per mettere in mostra la propria creatività e abilità di coding, realizzando app playground interattive ed acquisendo competenze pratiche utili per il futuro percorso professionale. I partecipanti sono invitati a progettare un app playground della durata di tre minuti, incentrato su un argomento a loro scelta. Per partecipare è necessario soddisfare i requisiti di ammissione, consultabili sul sito ufficiale di Apple. La pagina web dedicata fornisce anche dettagliate istruzioni su come strutturare al meglio il proprio progetto. Per affinare le proprie competenze, gli studenti possono avvalersi di strumenti come Swift Playgrounds e Xcode. Chi invece è alle prime armi con il coding può partecipare alle sessioni “Today at Apple”, offerte gratuitamente negli Apple Store, per acquisire le basi della programmazione. Al termine del periodo di iscrizione, Apple premierà 350 vincitori e vincitrici, selezionati in base a criteri di innovazione, creatività, impatto sociale o inclusione. Tra questi, 50 “Distinguished Winners” riceveranno un ulteriore riconoscimento per l’eccezionale qualità dei loro progetti e saranno invitati a visitare la sede Apple a Cupertino per un’esperienza di tre giorni. Tutti i vincitori, inoltre, otterranno una membership di un anno all’Apple Developer Program, un voucher omaggio per sostenere l’esame di certificazione su “App Development with Swift” e un regalo speciale da parte di Apple. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)