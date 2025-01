Alexa parla in dialetto per la Giornata delle lingue locali

(Adnkronos) – In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, l’assistente vocale Alexa si arricchisce di una nuova funzionalità: la capacità di interagire con gli utenti utilizzando alcuni dei più noti dialetti italiani. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio linguistico del Paese e avvicinare le nuove generazioni alla ricchezza e alla varietà delle parlate regionali. Alexa è ora in grado di esprimersi in diverse varianti dialettali, tra cui il milanese, il napoletano, il toscano e il calabrese. Per attivare questa funzione, è sufficiente chiedere “Alexa, sai parlare in dialetto?”. L’utente può poi specificare la variante regionale desiderata con domande come “Sai parlare in milanese?” o “Puoi parlare in toscano?”. Le risposte di Alexa sono arricchite da riferimenti alla cultura locale, alle tradizioni gastronomiche e ai luoghi simbolo delle diverse regioni. Ad esempio, ai meneghini Alexa risponderà con un caratteristico “E comè, l’è come bev un bianchin in Darsena: me ven natural!”, mentre con i romani esordirà con un verace “E certo, daje! È come correre pe’ Villa Borghese”. La varietà di dialetti supportati da Alexa include anche il fiorentino, il romano, il napoletano, il bolognese, l’abruzzese, il foggiano e il calabrese. Ogni risposta è studiata per offrire un’esperienza autentica e coinvolgente, guidata da espressioni e modi di dire tipici di ciascuna regione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)