Apple annuncia i vincitori degli App Store Award 2024

(Adnkronos) – Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Award 2024, riconoscendo il valore di 17 app e giochi che si sono distinti per la loro capacità di stimolare la creatività, aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi e favorire la condivisione di momenti significativi. La redazione dell’App Store ha scelto i vincitori tra 45 finalisti, valutando criteri come l’usabilità, il design e l’innovazione. Tra le app premiate, Kino si è distinta per la sua capacità di trasformare i video in piccole opere d’arte, grazie a filtri ispirati al cinema e a controlli avanzati che permettono di sperimentare con la fotografia computazionale. Per gli appassionati di musica, Moises su iPad offre strumenti basati sull’intelligenza artificiale per isolare le tracce audio, modificare il tempo e la tonalità, e perfezionare ogni dettaglio delle proprie composizioni. Adobe Lightroom, invece, si conferma come un punto di riferimento per l’editing fotografico su Mac, grazie alle sue potenti funzionalità e alla sua interfaccia intuitiva. Per chi desidera vivere in armonia con la natura, Lumy su Apple Watch offre informazioni dettagliate sul sorgere e il tramontare del sole, aiutando gli utenti a sincronizzarsi con i ritmi circadiani e a pianificare le proprie attività in base alla luce naturale. Gli amanti della Formula 1, invece, possono godersi tutte le emozioni delle gare direttamente da casa con F1 TV su Apple TV, che offre streaming in diretta, highlights e contenuti esclusivi. Nel mondo dei giochi, AFK Journey su iPhone offre un’esperienza di gioco strategica con una forte componente narrativa, mentre Squad Busters su iPad propone un frenetico multiplayer competitivo all’insegna del divertimento. Thank Goodness You’re Here! su Mac si distingue per il suo umorismo surreale e i suoi personaggi bizzarri, mentre Balatro+ su Apple Arcade reinventa il classico gioco di carte con meccaniche innovative e un’estetica originale. La nuova categoria dedicata ad Apple Vision Pro ha premiato What If…? An Immersive Story, che trasporta gli utenti nel multiverso Marvel con un’esperienza interattiva e coinvolgente. THRASHER: Arcade Odyssey, invece, offre un’avventura psichedelica in mondi colorati e surreali, sfruttando appieno le potenzialità dello spatial computing. Oltre alle categorie principali, la redazione dell’App Store ha assegnato premi per l’impatto culturale a sei app che si sono distinte per il loro contributo in ambiti come l’accessibilità, l’apprendimento delle lingue e la sensibilizzazione su temi sociali. Queste app dimostrano come la tecnologia possa essere uno strumento per promuovere l’inclusione, la conoscenza e il benessere. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)