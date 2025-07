Pisa, ‘Oltre il Voto’: il liceo Buonarroti sperimenta la valutazione senza numeri

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Il Liceo Filippo Buonarroti, fresco di celebrazione per i suoi 50 anni, si avvia verso una profonda trasformazione educativa con il progetto ‘Oltre il voto’. Questa iniziativa propone di rivoluzionare il sistema di valutazione scolastica, passando da un modello basato sul tradizionale voto numerico a una valutazione formativa e descrittiva, che metta al centro il percorso di apprendimento dello studente.

Il progetto, che coinvolgerà due classi prime a partire dall’anno scolastico 2025-2026 e sarà avviato con il consenso delle famiglie, è stato presentato ufficialmente il 30 giugno nell’auditorium del liceo, davanti a numerosi genitori interessati. Il dirigente scolastico Alessandro Salerni ha ricordato come questa idea non sia del tutto nuova per l’istituto: “Al Buonarroti, fin dagli anni ’70, si adottò una forma di valutazione che escludeva i voti numerici, privilegiando l’autovalutazione e la formazione. Questo approccio si dimostrò efficace nel diminuire l’ansia da prestazione legata al voto, una problematica che, ironicamente, il moderno registro elettronico Argo rischia invece di aggravare”.

I docenti coinvolti hanno spiegato che il progetto trae ispirazione da esperienze simili in altri licei italiani e da studi pedagogici recenti. L’obiettivo è introdurre una didattica che affianchi alla valutazione descrittiva, chiara e formativa, un percorso graduale verso le valutazioni finali. In questo modo, si vuole offrire agli studenti una maggiore consapevolezza del proprio processo di apprendimento, contribuendo a superare l’ansia legata alla pressione del voto numerico.

Questa iniziativa rappresenta una vera e propria sfida educativa che richiede collaborazione tra docenti, famiglie e studenti. Gli insegnanti hanno sottolineato che l’adozione della valutazione descrittiva non va interpretata come un alleggerimento del percorso scolastico, ma come un invito a riflettere più profondamente sul valore dell’apprendimento e sulla centralità dello studente nel processo educativo.

Con ‘Oltre il voto’, il Liceo Buonarroti si propone come un esempio di innovazione, puntando a valorizzare il percorso personale di ogni studente e a promuovere una cultura dell’apprendimento più serena, consapevole e inclusiva.