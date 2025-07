Kendall e Kylie Jenner in Toscana, relax a Chiusdino nel lusso

Getting your Trinity Audio player ready...

CHIUSDINO (SI) – Dopo il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, le sorelle Kendall e Kylie Jenner hanno scelto un’ambientazione completamente diversa per il loro momento di pausa: la campagna senese, autentica e silenziosa, lontana dalla mondanità. Icone globali dell’imprenditoria, della moda e dell’universo social, con un seguito complessivo che sfiora i 700 milioni di follower su Instagram, le due celebrità statunitensi hanno deciso di soggiornare a Borgo Santo Pietro, lussuoso resort a cinque stelle immerso tra le colline di Chiusdino, nel cuore della Toscana.

Relax, famiglia e autenticità nella campagna toscana

La scelta di questo angolo nascosto della provincia di Siena conferma ancora una volta il fascino irresistibile che la Toscana esercita sulle star internazionali, soprattutto per chi cerca un rifugio dove ritrovare equilibrio e tranquillità. In questo caso, il soggiorno ha assunto anche un tono familiare: Kylie Jenner era accompagnata dai suoi figli, nati dalla relazione con il rapper Travis Scott, segno di un desiderio di vivere giorni sereni all’insegna dell’intimità e della semplicità.

I loro momenti di relax, ampiamente condivisi attraverso post e storie sui social, raccontano di giornate trascorse tra lunghe passeggiate nei sentieri immersi nel verde, ore di sole a bordo piscina, cene raffinate con vista sulla campagna e persino escursioni in motorino alla scoperta dei borghi circostanti. Un’immagine inedita e quasi bucolica, che contrasta con la frenesia delle loro vite pubbliche e lavorative. Il lusso, in questo caso, si fonde con la naturalezza, offrendo un esempio di vacanza esclusiva ma non ostentata.

Borgo Santo Pietro: simbolo dell’eccellenza toscana

La struttura che ha ospitato le Jenner è molto più di un semplice hotel. Borgo Santo Pietro è una tenuta di oltre 120 ettari che combina ospitalità di altissimo livello, benessere e natura. Il resort vanta 22 stanze progettate con uno stile unico, ciascuna arricchita da affreschi realizzati a mano, letti artigianali e pezzi d’antiquariato selezionati con cura maniacale. Non mancano ovviamente un centro termale di livello internazionale, orti biologici e un ristorante stellato, che completano l’offerta di un soggiorno che è prima di tutto un’esperienza sensoriale e culturale.

La presenza di due delle figure più influenti del panorama internazionale rafforza l’immagine della Toscana come meta d’élite, ma anche come terra capace di offrire esperienze autentiche, discrete e rigeneranti. Il fatto che, dopo la mondanità lagunare di Venezia, Kendall e Kylie abbiano scelto le colline senesi come luogo per ritrovare sé stesse, conferma quanto la semplicità, se abbinata all’eccellenza, possa rappresentare il vero lusso.

Questo soggiorno ha lasciato un segno non solo tra i fan, ma anche tra gli operatori turistici locali, che vedono nella visibilità ottenuta una straordinaria occasione per promuovere un turismo sostenibile, elegante e rispettoso dei luoghi. Un’ulteriore dimostrazione di come la Toscana sappia accogliere anche le star più esigenti senza snaturare la propria identità.