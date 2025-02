Arriva su iOS la prima app di materiale per adulti

(Adnkronos) – È disponibile il primo browser per contenuti per adulti approvato per il mercato europeo di iOS, tramite l’app store alternativo AltStore PAL. Questo sviluppo segna un punto di svolta significativo nella politica di distribuzione di applicazioni per la piattaforma Apple, tradizionalmente restrittiva in materia di contenuti esplicitamente sessuali. L’applicazione in questione, denominata Hot Tub, è stata sottoposta al processo di revisione di Apple per la verifica di frodi, minacce alla sicurezza e funzionalità, ed è ora disponibile al download per gli utenti di AltStore PAL nell’Unione Europea. La disponibilità di Hot Tub è diretta conseguenza del Digital Markets Act (DMA) europeo, che ha imposto ad Apple di permettere agli utenti di installare app da fonti terze. Un cambiamento radicale rispetto alla posizione storica di Apple, che ha sempre bandito materiali pornografici o esplicitamente sessuali dal suo App Store ufficiale. L’azienda, nella persona del suo fondatore Steve Jobs, aveva in passato ribadito la “responsabilità morale di tenere la pornografia lontana dall’iPhone”, suggerendo a coloro che cercavano tali contenuti di orientarsi verso piattaforme Android. La reazione ufficiale di Apple, comunicata dal portavoce Peter Ajemian, esprime profonda preoccupazione per i rischi legati alla sicurezza, in particolare per i minori, che applicazioni di questo tipo potrebbero comportare. Ajemian sottolinea come tali app minino la fiducia degli utenti nell’ecosistema Apple, costruito nel corso di oltre un decennio con l’obiettivo di offrire la migliore esperienza possibile. Contrariamente alle affermazioni dello sviluppatore di AltStore PAL, Apple ribadisce di non approvare l’applicazione in questione e che non l’avrebbe mai offerta sul suo App Store ufficiale. La realtà, sostiene Ajemian, è che Apple è obbligata dalla Commissione Europea a consentire la distribuzione di tali app tramite marketplace alternativi come AltStore ed Epic, che potrebbero non condividere le preoccupazioni di Apple per la sicurezza degli utenti. In concomitanza con il lancio di Hot Tub, AltStore PAL ha annunciato che devolverà tutti i proventi ottenuti tramite Patreon nel mese di febbraio a organizzazioni che supportano i lavoratori del sesso e la comunità LGBTQ+. L’iniziativa è presentata come una risposta alle recenti politiche ritenute dannose adottate da esponenti politici, da Meta e da altri attori. L’inclusione di Meta fa probabilmente riferimento alle modifiche apportate alle politiche di condotta di Meta negli Stati Uniti, che elimineranno le protezioni per persone LGBTQ+, donne, immigrati e altri gruppi marginalizzati su Facebook, Instagram e Threads. AltStore PAL si configura come uno dei primi marketplace alternativi per iOS ad essere stato lanciato in Europa. Operativo da aprile 2024, ha ampliato la propria offerta includendo utility e applicazioni precedentemente non disponibili sull’App Store ufficiale, come emulatori di giochi, software per il torrenting e persino titoli come Fortnite di Epic Games. La vicenda di Hot Tub solleva quindi importanti interrogativi sulla regolamentazione dei contenuti digitali, sulla libertà di scelta degli utenti e sulla responsabilità delle piattaforme tecnologiche in un contesto normativo in continua evoluzione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)