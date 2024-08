ASUS ROG “AHEAD OF THE GAME” – Il futuro del gaming alla Gamescom 2024

(Adnkronos) – ASUS Republic of Gamers (ROG), in una nota ufficiale, ha svelato il ricco programma di attività previsto per Gamescom 2024, con eventi che si terranno sia online che in presenza in Germania. Il tema scelto per quest’anno è “AHEAD OF THE GAME”, ROG svelerà il futuro del gaming con le sue ultime innovazioni. Il programma prevede la presentazione di nuove schede madri, processori, schede grafiche, monitor OLED e potenti router WiFi 7. Saranno introdotti anche nuovi mouse e tastiere gaming e dispositivi audio, progettati per elevare le esperienze di gioco a un livello superiore e confermare la leadership del brand nel mondo gaming e celebrare la continua ricerca di performance avanzate per i propri prodotti.

L’evento stampa ROG Gamescom sarà trasmesso in livestream dalla Germania il 20 agosto alle 16:00 (ora italiana) e sarà trasmesso sui canali globali di ROG e disponibile su piattaforme di streaming come YouTube, Facebook, Instagram, Twitch e Twitter e prevede la partecipazione esclusiva di numerosi ospiti tra i quali anche Demon1 (Max Mazanov) del Team NRG, campione delle VALORANT Champions 2023 series e nominato MVP di VALORANT Champions 2023. Nella stessa nota, Asus ROG come segno di apprezzamento e ringraziamento verso tutta la gaming community globale, e in occasione della Gamescom 2024, ha organizzato diversi eventi per i fan come la campagna globale ROG Gamescom 2024 Giveaway, che si svolgerà dal 6 al 21 agosto. Il contest prevede che rispondendo ad alcune semplici domande e sintonizzandosi sul livestream per raccogliere i codici segreti svelati durante le presentazioni, i partecipanti avranno la possibilità di vincere tantissimi, esclusivi prodotti ROG per un valore complessivo di oltre 10.000 dollari. I premi includono una selezione di prodotti gaming ROG, tra cui: un nuovo processore e una scheda madre ROG AMD (i cui dettagli saranno rivelati il 20 agosto), un nuovo processore e una scheda madre ROG Strix AMD (dettagli rivelati il 20 agosto), una scheda grafica ROG Strix GeForce RTX™ 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition, un nuovo monitor OLED ROG (dettagli rivelati il 20 agosto), un kit mouse gaming ROG Harpe Ace Extreme + tastiera gaming ROG Azoth Extreme, due tastiere gaming ROG Azoth Extreme, due mouse gaming ROG Harpe Ace Extreme, un paio di cuffie ROG Delta II, un router gaming ROG Rapture GT-BE19000, una nuova tastiera ROG (dettagli rivelati il 20 agosto)e infine dieci microfoni gaming ROG Carnyx. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)