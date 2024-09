Asus Vivobook S 15: potenza e stile in formato ultra-sottile

(Adnkronos) – L’ASUS Vivobook S 15 è il primo laptop della serie a integrare il sistema Copilot+, un’aggiunta che trasforma completamente il modo in cui si interagisce con il dispositivo grazie all’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale (AI). Ideale per professionisti, studenti e utenti creativi, il Vivobook S 15 è progettato per chi cerca un dispositivo portatile ma al tempo stesso estremamente potente, con una gamma di funzionalità innovative che migliorano la produttività e l’intrattenimento. Fin dal primo sguardo, l’ASUS Vivobook S 15 si distingue per il suo design sofisticato e moderno. Realizzato in una lega di alluminio leggera ma resistente, offre una sensazione di robustezza e qualità, pur mantenendo un peso di soli 1,42 kg e uno spessore di 1,47 cm. La sua portabilità è perfetta per professionisti in movimento, studenti internazionali e chiunque desideri un dispositivo facilmente trasportabile. La presenza di una cerniera micro consente allo schermo di ruotare fino a 180 gradi, migliorando la flessibilità d’uso in varie situazioni. Cuore pulsante del Vivobook S 15 è il processore Snapdragon X Elite, con un’architettura System-on-a-Chip (SoC) a 4nm che ottimizza sia le prestazioni che l’efficienza energetica. La piattaforma supporta fino a 45 TOPS di potenza AI, rendendolo un dispositivo eccezionale per gestire applicazioni ad alta intensità, come il machine learning, l’editing video e il gaming. A supporto del processore troviamo 32 GB di memoria LPDDR5X a 8448 MHz, che garantisce una fluidità ottima anche nelle attività multitasking più pesanti. Sul fronte dello storage, l’ASUS Vivobook S 15 non delude, con un’unità SSD NVMe PCIe 4.0 fino a 1 TB, che assicura tempi di caricamento rapidi e un’ampia capacità di archiviazione. Uno degli aspetti più interessanti del Vivobook S 15 è l’integrazione di tecnologie AI avanzate, come ASUS Copilot+, che si basa sugli ultimi strumenti AI di Windows. Copilot offre funzionalità di assistenza virtuale, mentre Live Captions genera sottotitoli in tempo reale per i contenuti audio, inclusa la traduzione automatica, ideale per chi ha difficoltà uditive o lavora in ambienti multilingue. Cocreator trasforma schizzi in opere d’arte pronte, ottimizzando la creatività degli utenti. Un’altra funzionalità AI di rilievo è ASUS AI Noise Cancelling, che elimina i rumori di fondo durante le chiamate o le conferenze, migliorando la qualità del suono per comunicazioni cristalline. L’ASUS Vivobook S 15 è equipaggiato con un display ASUS Lumina OLED da 15,6 pollici, una delle migliori soluzioni nel mercato per la qualità visiva. Grazie alla tecnologia OLED, ogni pixel emette luce propria, permettendo di raggiungere veri neri e un contrasto straordinariamente elevato. Con una risoluzione 3K (2880 x 1620) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, questo display è perfetto per chi lavora con grafica ad alta risoluzione, per il gaming e per l’editing video. È anche certificato TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu, garantendo una visione confortevole anche durante sessioni prolungate. Il comparto audio del Vivobook S 15 è stato ottimizzato dal team ASUS Golden Ear, in collaborazione con Harman Kardon, per offrire una qualità sonora superiore. La tecnologia Dolby Atmos fornisce un’esperienza tridimensionale che porta la riproduzione di film, musica e giochi a un nuovo livello di immersività. Gli altoparlanti duali con Smart Amplifier garantiscono volumi alti e chiari, senza distorsioni, preservando la qualità del suono anche a lungo termine. Con una batteria da 70 Wh, il Vivobook S 15 promette fino a 18 ore di autonomia, perfette per affrontare un’intera giornata di lavoro o svago senza bisogno di ricaricare. La presenza della tecnologia di ricarica rapida consente di ottenere il 60% di carica in soli 49 minuti, rendendo il laptop ideale per chi è sempre in movimento. Per mantenere il dispositivo fresco anche durante le attività più intense, ASUS ha implementato la tecnologia di raffreddamento IceCool, che include due ventole a 97 pale e due heat pipe. Questa soluzione innovativa mantiene il laptop fino al 16,5% più fresco rispetto a dispositivi simili, riducendo anche il rumore operativo. Il Vivobook S 15 offre una connettività completa grazie a due porte USB4, una porta HDMI 2.1, una porta USB 3.2 Type-A e un lettore di schede MicroSD. Inoltre, la tecnologia Wi-Fi 7 fornisce velocità di connessione fino a 4.8x superiori rispetto alla generazione precedente, rendendolo perfetto per chi lavora nel cloud, gioca online o utilizza piattaforme di streaming. In definitiva, Vivobook S 15 è un laptop che unisce prestazioni eccellenti, design raffinato e tecnologie innovative. Con il suo schermo OLED, la potenza del processore Snapdragon X Elite e l'integrazione delle funzionalità AI, si presenta come uno strumento ideale per chi cerca un dispositivo versatile, potente e portatile.