Avvio travagliato per i preordini di Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti

(Adnkronos) – I preordini della console Nintendo Switch 2, inizialmente previsti per il 9 aprile e successivamente posticipati a causa di problematiche legate ai dazi doganali, sono stati ufficialmente avviati negli Stati Uniti il 24 aprile. Tuttavia, il lancio si è rivelato complesso e caratterizzato da numerose criticità, registrate presso i principali rivenditori online come Best Buy, Target e Walmart. Il portale di Target è stato tra i primi ad attivare le prenotazioni, ma l’esperienza d’acquisto si è rivelata subito difficoltosa per molti utenti. Problemi tecnici hanno compromesso la finalizzazione degli ordini, tra cui richieste improvvise di aggiornamento dell’indirizzo di spedizione o perdita dei dati di pagamento. Anche in presenza di ordini inizialmente andati a buon fine, numerose segnalazioni riportano cancellazioni successive da parte del sistema. Al momento, Target dichiara che sia la console che il bundle con Mario Kart World risultano esauriti. Anche su Walmart si sono registrate complicazioni. Il sito ha mostrato una schermata di attesa generica per diversi minuti con messaggi ambigui del tipo “questa offerta sta per terminare”. Solo dopo un’attesa prolungata, alcuni utenti sono riusciti a completare l’acquisto. Come per Target, anche su Walmart la disponibilità è apparsa intermittente prima del definitivo esaurimento. Per quanto riguarda Best Buy, l’apertura dei preordini è stata caratterizzata da un ritardo: il pulsante per l’acquisto mostrava la dicitura “prossimamente” per circa mezz’ora. Nonostante alcuni utenti siano riusciti a entrare in coda per prenotare il bundle, molti sono stati rimossi dalla lista prima del completamento dell’ordine. Al termine della notte, la console risultava anch’essa esaurita presso il rivenditore. Le difficoltà riscontrate si inseriscono in un contesto più ampio: il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, aveva infatti già anticipato nei giorni scorsi un possibile problema di approvvigionamento in Giappone. Inoltre, è stato reso noto che gli inviti per la vendita diretta della console negli Stati Uniti potrebbero non essere disponibili per tutti prima del lancio ufficiale. Nintendo Switch 2 sarà disponibile al pubblico a partire dal 5 giugno 2025. Il prezzo di lancio per il mercato statunitense rimane fissato a 449,99 dollari. Contestualmente, è stato comunicato un aumento dei prezzi anche per alcuni accessori. In altri mercati, come quello europeo, i preordini erano stati attivati già a inizio aprile. Il debutto della nuova console, attesissimo dagli appassionati, si è dunque aperto con criticità operative che potrebbero influire sulla fiducia dei consumatori nelle fasi successive del lancio. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)